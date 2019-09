Parfüm-Klau ist ein typischer Fall im Braunschweiger Gericht

Zum zweiten Mal in dieser Woche treffen der Ladendetektiv und die Ermittler der Soko Zerm auf dem Flur des Braunschweiger Amtsgerichts zusammen. Erst vor sechs Tagen hat der Detektiv drei Männer erwischt, die in der Parfümerie, für die er arbeitet, hochwertige Kosmetika in ihre Jacken gesteckt...