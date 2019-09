Braunschweig. Starten Sie mit uns am Sonntag auf eine Tour zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig. Zwei Strecken stehen zur Wahl. So melden Sie sich an.

Am Sonntag wird beim BZV-Fahrradtag in der Region geradelt

Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad: Pünktlich zum ersten Fahrradtag unserer Zeitung verspricht der Wetterbericht an diesem Wochenende spätsommerliche Temperaturen. Am Sonntag, 22. September, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, von 10 bis 12 Uhr auf eine Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel starten. Es erwarten Sie zwei Strecken: Einen 25 Kilometer langen Rundkurs beginnen Sie am Messegelände in Braunschweig oder am Exer in Wolfenbüttel. Für Familien mit Kindern bietet sich eine 16 Kilometer lange Strecke an – diese Tour können Sie am Messegelände in Braunschweig starten.

Die Strecken beim BZV-Fahrradtag. Foto: Jürgen Runo / BZV

Mit unserem Stempelpass, den Sie beim Start in Braunschweig oder in Wolfenbüttel erhalten, können Sie unterwegs an verschiedenen Stationen entlang der Strecke Stempel sammeln. Am Ende erhalten Sie dafür ein Radfahrabzeichen von uns als Erinnerung.

Wissenswertes zur Natur und Kultur in der Region

An den Stempelstellen erwarten Sie verschiedene örtliche Institutionen und Vereine, die Ihnen unter anderem Erklärungen zur Natur und Kultur in der Region bieten: In Mascherode berichtet Ortsheimatpfleger Henning Habekost etwa Wissenswertes zur Entstehung des Braunschweiger Stadtteils. Axel Strukmeier, Lokalhistoriker aus Wolfenbüttel, informiert am „Hohen Gericht“ im Waldstück Lechlumer Holz nahe Wolfenbüttel über die historische Gedenkstätte. Auf dem Rundkurs kommen Sie auch am Löwe-Pfad im Lechlumer Holz vorbei. Dort sind die niedersächsischen Landesforsten mit einem Stand vertreten. Erwachsene und Kinder können hier auf Entdeckungstour gehen und nebenbei Wissenswertes rund ums Thema Wald erfahren. Am Südsee treffen Sie auf die Ehrenamtlichen der Braunschweiger Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Informieren Sie sich dort unter anderem über Schwimmausbildung und Wasserrettungsdienst.

Rahmenprogramm in Braunschweig und Wolfenbüttel

An den Start- und Zielpunkten in Braunschweig und in Wolfenbüttel erwartet Sie außerdem ein buntes Rahmenprogramm. Lassen Sie ihre Kinder toben, stärken Sie sich für die weitere Strecke mit einem Imbiss und Getränken oder lassen Sie den Fahrradtag gemütlich ausklingen.

Am Messegelände stellt sich außerdem das Präventionsteam der Polizei Braunschweig mit einem Infomobil vor. Kinder können dort auch an einem Geschicklichkeitsparcours teilnehmen. Mit einem Infostand sind auch die Allianz für die Region und der ADFC Braunschweig vertreten. An unserer Fotobox können Sie außerdem lustige Fotos machen.

Am Exer baut das DRK Wolfenbüttel ein Spielmobil für Kinder auf. An der Station stellt sich außerdem die Fahrradwerkstatt der Flüchtlings- und Migrationshilfe des DRK vor. Zwischen 12 und 15 Uhr können Sie bei Ehrenamtlichen gegen eine Spende ein Fahrrad erwerben kann. Und auch der ADFC Wolfenbüttel ist am Exer vertreten.

Die Abfahrtszeiten am Fahrradtag. Foto: Jürgen Runo / BZV

Als Besonderheit bietet der ADFC an, sich auf der langen Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel einem Vorfahrer anzuschließen. Vertreter des ADFC Braunschweig und Wolfenbüttel radeln einmal die Strecke ab – inklusive Stopps an den Stationen entlang der Strecke. Unterwegs können Sie sich auf den Abschnitten zwischen den Stationen anschließen oder die Strecke komplett einmal mitfahren. Georg Möllmann vom ADFC Braunschweig startet um 10.30 Uhr am Messegelände, sein Wolfenbütteler Kollege Thilo Neumann radelt um 10.30 Uhr am Exer los. Die weiteren Zeiten entnehmen Sie dem Fahrplan. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

So melden Sie sich an!

Die Teilnahme am BZV-Fahrradtag kostet 3 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenlos.

Tickets für den Fahrradtag können Sie online unter www.konzertkasse.de, in unseren Servicecentern oder Konzertkassen-Shops erwerben. Für Kurzentschlossene gibt es Sonntag die Möglichkeit, am Messegelände in Braunschweig und am Exer in Wolfenbüttel Tickets zu erwerben – solange der Vorrat an Starterpaketen reicht.

Gegen Vorlage eines Tickets erhalten Sie eine Startertüte mit einer Streckenkarte sowie einem Stempelpass.

GPS-Daten sowie eine Wegbeschreibung der Radtour finden Sie hier: BZV-Fahrradtag- Auf zwei Radstrecken geht es durch die Region