Nobelpreis: „Ahmed – ein Glücksfall für Äthiopien und die Region“

Wie am Freitag bekannt wurde, erhält der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis 2019. Über die Entscheidung und den Preisträger sprachen wir mit Äthiopien-Kenner Joachim Hempel (70). Der ehemalige Domprediger in Braunschweig absolvierte sein Vikariat in der Evangelischen...