„Seid nett zueinander“: Machen Sie mit und zeigen Sie Flagge!

Ob mangelnde Rücksichtnahme im Straßenverkehr, Pöbeleien im Internet oder Beleidigungen in der Straßenbahn: Die gute Kinderstube wird heutzutage immer häufiger vergessen. Mit der Aktion „Seid nett zueinander“ möchte unsere Zeitung ein Zeichen setzen gegen Wut, Hass und Hetze und so für mehr Höflichkeit, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft werben.

Dazu sind auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen: Zeigen Sie Flagge mit unseren kostenlosen Aufklebern, die Sie ab Montag, 18. November, in den Service-Centern unserer Zeitung erhalten. Schildern Sie uns Ihre Erlebnisse: Berichten Sie von schönen Begegnungen mit Mitmenschen oder von Hilfsbereitschaft, die Sie erfahren haben. Schicken Sie uns Ihre Geschichten per E-Mail an seidnettzueinander@bzv.de oder per Post an BZV Medienhaus, Chefredaktion, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Eine Auswahl der Einsendungen veröffentlichen wir in der Zeitung sowie auf unseren Webseiten. Mit dem Hashtag #seidnettzueinander können Sie Ihre Erlebnisse außerdem über unsere Social-Media-Kanäle teilen.