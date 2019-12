Gekommen, um zu forschen – und zu bleiben

In Zeiten des global-digitalen Dorfs verliert der eigene Standort an Bedeutung. Könnte man meinen – stimmt aber nur bedingt. Mark Brönstrup hat sich bewusst für Braunschweig entschieden. Seit 2013 leitet der Chemiker die Abteilung für chemische Biologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Die Einrichtung in Braunschweigs Süden mit ihren rund 800 Mitarbeitern widmet sich der Erforschung von Krankheitserregern und von Wirkstoffen.

Für die Führungsstelle in Braunschweig, die mit einer Professur an der Leibniz-Uni Hannover einher ging, gab der 48-Jährige seinen guten Job in der Pharma-Industrie auf. Im Gespräch erläutert er, was einen Standort attraktiv für Spitzenforscher macht – und warum seine Wahl auf Braunschweig fiel.

Aufgewachsen im ostwestfälischen Bad Oeynhausen, studierte Brönstrup Chemie in Marburg und London. Nach der Promotion an der TU Berlin wechselte er in die Industrie – zum Pharma-Riesen Sanofi-Aventis. 14 Jahre lang wohnte und arbeitete er in Frankfurt, unterbrochen von einem Aufenthalt an der US-Eliteuni Harvard.

Und er bewahrte sich sein Interesse an der Wissenschaft und vermisste sie zunehmend. „Von außen dabei zuzusehen, wie meine Kollegen an den Instituten gründlich und langfristig forschten, machte mir auf Dauer nicht so viel Spaß.“ Als das Stellenangebot aus Braunschweig kam, stand er vor Entscheidung: Industrie in Frankfurt oder Wissenschaft in Braunschweig.

Ausschlaggebend für Braunschweig war ein ganzer Strauß an Gründen. Etwa das Forschungsumfeld: „Die enge und gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen in Braunschweig aber auch in Hannover – das gefiel mir auf Anhieb sehr gut.“ Denn neue Antibiotika zur Klinikreife zu bringen, das schaffe man nur im Team, so Brönstrup.

Nach Jahren der Fernbeziehung, einem typischen Schicksal von Akademiker-Paaren, hatte Brönstrup 2013 bereits eine Familie gegründet. Sein Sohn war gerade eingeschult, die Tochter gerade geboren. Daher betraf die Entscheidung nicht nur ihn. Seine Frau, eine geborene Braunschweigerin, hatte er bereits im Studium kennengelernt. Beim gemeinsamen Entschluss geholfen habe letztlich auch das „Dual Career-Programm“ des HZI: „Dass meiner Frau Stellenangebote gemacht wurden, hat die Sache eindeutig katalysiert. Wenn der Ortswechsel für sie bedeutet hätte, zu Hause zu sitzen und die Kinder zu hüten, wäre es schwierig geworden.“ Heute arbeitet sie, ebenfalls Chemikerin, auf dem selben Campus wie er. „In dieser Beziehung hat sich das HZI vorbildlich verhalten“, lobt Brönstrup. Für Braunschweig gesprochen habe aber auch, dass die Großeltern vor Ort seien.

„So richtig in die Provinz“ zu gehen, etwa in ein Forschungsinstitut auf dem Land, damit hätten Brönstrup und seine Familie sich schwergetan. „Natürlich ist Frankfurt internationaler und in mancher Hinsicht auf einem anderen Niveau, aber Braunschweig ist keine Provinz – das war mir wichtig.“ Eine kritische Größe beim Kulturangebot, gute Schulen, Freizeitmöglichkeiten, das sei bei der Ortswahl schon entscheidend gewesen.

Und die Verkehrsanbindung: „Auch wenn uns Videokonferenzen heute erleichtern, mit weit entfernten Partnern international zusammenzuarbeiten, sind persönliche Treffen immer noch unverzichtbar.“ Dass Braunschweig eine ICE-Anbindung nach Frankfurt und nach Berlin habe, sei dafür „außerordentlich wichtig“. Die Erreichbarkeit des Flughafens Hannover sei „wenn auch nicht perfekt, so doch immerhin noch OK“. Unterm Strich ist er damit zufrieden.

Lediglich in einer Hoffnung wurde Brönstrup enttäuscht: Die Aussicht, schnell und preiswert zu bauen oder ein Haus zu kaufen, erfüllte sich nicht. Drei Jahre habe die Suche auf dem immer enger werdenden Immobilienmarkt gedauert, bis die Familie ein passendes innenstadtnahes Haus fand, kaufte und renovierte. „Auch hier erfüllte Braunschweig das Provinz-Klischee nicht – hier: leider nicht.“

Ganzjährig fährt der Forscher mit dem Fahrrad zur Arbeit. „Das ist ein Stück Lebensqualität“, sagt er. Übertreiben mit der sportlichen Betätigung will Brönstrup es indes nicht. „Für das richtige Maß Bewegung haben wir ein ausgeklügeltes System entwickelt“, sagt er verschmitzt. Für den feierabendlichen Heimweg tauschen er und seine Frau das Fahrzeug. Er nimmt das Auto, und sie radelt zurück.

Brönstrup und seine Familie sind nach Braunschweig gekommen, um zu bleiben. Beim Gespräch in seinem Büro, das sich in einem in die Jahre gekommenen Flachbau befindet wird das deutlich. Bald wird er in den schmucken Neubau gleich nebenan umziehen.

Brönstrup hat es geschafft. Aber wie sieht es mit dem Wissenschaftsnachwuchs aus? Wie bleiben Forschungseinrichtungen wie das Braunschweiger HZI attraktiv für junge Forscher? Auch wenn das HZI „tolle Leute“ anziehe, müsse sich die öffentlich finanzierte Forschung weiter anstrengen, sagt Brönstrup. Schließlich mangele es auch auf akademischem Terrain an Fachkräften. „Wir dürfen uns von der Gehaltsentwicklung in der Wirtschaft auf keinen Fall abkoppeln“, fordert er , „aber um Forschern auch Gehaltssteigerungen zu ermöglichen, braucht es wachsende Budgets“.

Zudem müsse Forschung, um attraktiv zu sein, langfristige berufliche Perspektiven und eine Karriereplanung erlauben – spätestens nach der Promotion. Da es „nicht für jeden glatt“ laufe bis zur Professur, so Brönstrup, brauche es vernünftige Alternativen – in der Forschung, nicht nur in der Industrie. „Wir müssen den Leuten Angebote machen, die sie weiterbringen, selbst wenn manche Verträge befristet sind“, sagt er. Als Abteilungsleiter achte er darauf bei seinen Mitarbeitern. „Ich überlege mir bei jedem: Bringt ihn diese Stelle weiter? Wird er eine attraktive Anschlussstelle finden? Das ist wichtig, um Leute in der Wissenschaft halten zu können.“