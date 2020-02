Insektenschwund-Warnung: Die Libellen ziehen in die Stadt

Eine „Warnung an die Menschheit“ soll es sein: 30 internationale Forschern haben sich zusammengeschlossen, um in zwei Beiträgen in der Fachzeitschrift „Biological Conservation“ vor den Folgen des Rückgangs der Insektenarten zu warnen und mögliche Gegenmaßnahmen aufzuzeigen. Der Libellen-Fachmann...