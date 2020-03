VW-Auszubildende berichten am 20. März im BZV-Medienhaus über die Arbeit in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Künstlerischer Abend des Gedenkens an Auschwitz in Braunschweig

75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gibt es Herausforderungen und Anlässe genug, sich der Entwicklungen bewusst zu werden, an deren Ende Auschwitz stand: Erneut wachsen nicht nur in den europäischen Gesellschaften rassistischer und antisemitischer Hass, appellieren neue Nationalsozialisten und rechtsextreme Populisten an die niederen Instinkte der Menschen und hetzen sie auf.

Kann man – gerade in diesen Tagen – aus der Geschichte lernen? Dieser Herausforderung stellen sich immer wieder Auszubildende von Volkswagen bei ihrer Arbeit in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Aus aktuellem Anlass laden die Braunschweiger Zeitung gemeinsam mit Volkswagen und dem Internationalen Auschwitz Komitee zu einem künstlerischen Abend der Begegnung ein. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 20. März, von 19 Uhr an im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, in Braunschweig. Der Eintritt ist frei.

Auszubildende von Volkswagen sprechen an diesem Abend über ihre Erfahrungen aus der Arbeit in der Gedenkstätte. Henning Noske, Leiter der Lokalredaktion Braunschweig, hat sie im vergangenen Jahr ins polnische Oświęcim und nach Auschwitz begleitet. Gemeinsam mit Ines Doberanzke von der Volkswagen Group Academy berichtet er über die Begegnungen mit den jungen Menschen und der Todeswelt von Auschwitz.

Christoph Heubner liest Texte über Auschwitz

Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, wird diese Berichte in einer Diskussion auf dem Podium zum Thema „Von Halle und Hanau – Was wir gegen den Hass tun können“ mit den Gästen aufnehmen.

Zum Abschluss der Veranstaltung liest Christoph Heubner, Schriftsteller und Exekutiv Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, aus seinem neuen Buch „Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen“: Drei Geschichten nach Auschwitz, die – wie auch der Titel des Buches – deutlich machen, das Erinnerung immer in die Gegenwart führt.

Der Abend wird musikalisch begleitet von Heiko Dettmers, Volkswagen Auszubildender aus Emden (Gitarre) und Jens Dembowski, Leiter der Volkswagen Group Academy in Kassel (Saxophon).

Melden Sie sich an!

Unsere Zeitung lädt gemeinsam mit Volkswagen und dem Internationalen Auschwitz Komitee zur Veranstaltung „Von Halle und Hanau – Was wir gegen den Hass tun können“ ein am Freitag, 20. März, 19 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, in Braunschweig.

Eine Anmeldung ist möglich unter www.bzv-events.de. Geben Sie dort bitte den allgemeinen Registrierungscode Leserforum3 an. Alternativ können Sie sich in den Service-Centern unserer Zeitung anmelden.