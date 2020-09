Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte

""Wir bedanken uns recht herzlich beim Goldenen Herz für die Unterstützung in Form von zwei Notebooks und der erforderlichen Netzwerkausstattung, um in unserer Beratungsstelle Videoberatungen und -konferenzen durchführen zu können. Die Mischung aus persönlichen Treffen und Videochats sind in dieser besonderen Zeit zukunftsweisend, um mit Menschen, die Interesse an der Selbsthilfe haben, in Kontakt zu treten. Vielen Dank dafür", sagt Ines Kampen, Leiterin der KIBIS Kontaktstelle in Braunschweig.

Foto: Privat