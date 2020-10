Tastend, fast vorsichtig bewegt sich der Rover über die steinige Marslandschaft, erkundet sie und macht Aufnahmen. Diese werden direkt in die Forschungsstation übermittelt und dort ausgewertet.

Doch das Gelände befindet sich nicht auf dem fernen Planeten, sondern in Kielce in Südpolen. Und die Forschungsstation ist nicht etwa im Nasa-Hauptsitz in Washington D.C., sondern in einem Gebäude der Technischen Universität in Braunschweig.

Vor 1,5 Jahren begann das Braunschweiger Team mit der Planung

In der Forschungsstation in Braunschweig hatte jeder seine Aufgabe. Foto: Erig

Die European Rover Challenge (ERC), bei der im September 33 Teams aus 14 Ländern gegeneinander antraten, ist der größte Weltraumrobotik-Wettbewerb Europas. In diesem Jahr gewann die Erig, die Experimental Raumfahrt Interessengemeinschaft, eine Studierendeninitiative der TU, den Wettbewerb. „Wir beschäftigen uns mit dem Bau von Experimentalraketen und mit Höhenforschungsexperimenten“, sagt Heiko Wickboldt von der Erig. Eigentlich studiert er Luft- und Raumfahrttechnik.

Vor ungefähr 1,5 Jahren begann die SG Rover aus der Arbeitsgruppe Höhenforschung von der Erig mit der Planung des Rovers „Orthos“. 16 Erig- und Gastmitglieder waren hieran beteiligt.

Einen ADAC gibt es im Weltraum nicht

Das Braunschweiger Team startete als Neuling in den Wettbewerb. „Solche Wettbewerbe, in denen Raumfahrttechnologien in einer repräsentativen Umgebung eingesetzt werden sind extrem anspruchsvoll. Als neuer Mitspieler ist es schwierig, mit den erfahrenen Teams zu konkurrieren“, sagt Enrico Stoll, Leiter des Instituts für Raumfahrtsysteme an der TU.

Regelmäßig arbeitete ein Kernteam von fünf bis zehn Leuten an dem Rover. Sie entschieden sich für ein Modell mit sechs Rädern. So ist das Gewicht gleichmäßiger verteilt und es ist unwahrscheinlicher, dass der Rover umfällt. Das wäre auf dem echten Mars fatal. „Da kommt nicht eben mal der ADAC und hilft dem Rover wieder auf die Beine“, so Wickboldt.

Coronabedingt war dieses Jahr alles anders

Im Jahr zuvor war er mit Maximilian von Unwerth, Informatikstudent der ebenfalls an dem Rover mitarbeitete, bei der ERC 2019, um sich die Veranstaltung vor Ort anzuschauen. Von Unwerth sagt: „Das ist eine echt große Sache. Da sind Personen von Nasa, Esa und anderen Raumfahrtagenturen, die sich das Ganze anschauen. Wir haben uns ein Jahr lang darauf gefreut, Teil davon zu sein.“

Doch in diesem Jahr war alles anders. Die ERC fand online statt. In Polen wurde der Mars-Yard, die künstliche Marslandschaft, zwar aufgebaut, aber die Teams konnten dort nicht das Können ihrer eigenen Rover unter Beweis stellen. Stattdessen stellte ihnen die ERC professionelle Leo-Rover zur Verfügung, die dann von den Teams ferngesteuert wurden. Die Konzepte und Dokumente zu den eigenen Rovern wurden eingeschickt.

Übung macht den Meister

Gibt es hier etwas zu entdecken? Die Landschaft des Mars-Yard im polnischen Kielce aus der Sicht eines Rovers. Foto: Erig

Eine Aufgabe, die es zu meistern galt, war der Science-Task. Hier mussten die Teams erklären, was ihre Forschungsmission auf dem Mars ist. Das Braunschweiger Team machte es sich zur Aufgabe, anhand von verschiedenen Gesteinsschichten die Geschichte des nachgebildeten Kraters zu untersuchen. Sie mussten diese Mission dann mit dem ferngesteuerten Rover durchführen. Zuvor bekam die Erig eine Simulation der ERC zur Verfügung gestellt, mit der sie üben konnten.

Jedes Teammitglied bekam eine Aufgabe zugewiesen. Einer war beispielsweise für die Kommunikation zuständig, ein anderer für die Steuerung, einer fürs Fotografieren und ein anderer entschied über die Route. Die Mission musste um sieben Uhr morgens durchgeführt werden. „Wir haben das so gut geübt, dass wir selbst im Halbschlaf noch wussten, wer für was zuständig ist“, sagt von Unwerth.

Dieses Jahr führte Teamwork zum Erfolg

Und es hat sich gelohnt. Schon im Vorfeld hatte das Team den Preis für das beste Science-Design gewonnen. Als die Gewinner für die ersten Plätze über einen Livestream verkündet wurden, rechneten die Braunschweiger nicht mit einem Sieg. Platz zwei und drei gingen an etablierte Teams, da hätten sie als Neulinge wohl kaum Chancen.

Und doch: Der erste Platz geht nach Braunschweig. In der Übertragung sieht man, wie sie – etwas verzögert durch die Übertragung – vor Freude aufspringen, es nicht fassen können. Vielleicht war es für die Braunschweiger von Vorteil, dass das ganze online stattfand. Die Teams, die seit Jahren dabei sind, hatten immer wieder die Möglichkeit, Fehler an ihren Rovern zu korrigieren. „Dieses Jahr war Teamwork wichtiger als Erfahrung. Wir sind da wirklich zusammengewachsen“, so von Unwerth.

Wissen könnte auch in Krisenregionen eingesetzt werden

Der Leo-Rover, der ferngesteuert wurde, kommt als Preis nach Braunschweig. Das wurde erst im Nachhinein entschieden. Und auch das Institut für Raumfahrttechnik ist stolz auf die Studierenden. Stoll sagt: „Wir haben somit potenzielle Nachwuchswissenschaftler, die in ein paar Jahren zur Erforschung des Mondes oder des Mars einen signifikanten Beitrag leisten werden.“ Neue Mitglieder seien immer willkommen, auch ohne Vorkenntnisse, so Simon Stapperfend von der Erig. Denn die Erfahrungen, die man hier mache, seien nicht nur in der Raumfahrt einsetzbar.

„Das Wissen, das man sich bei dem Bau von Rovern aneignet, kann nicht nur im Weltraum eingesetzt werden. Auch in Krisenregionen auf der Erde könnte eine solche Technik sinnvoll sein“, so Wickboldt. Nun wollen die Braunschweiger ihren Rover weiter verbessern, um im nächsten Jahr erneut an der Challenge teilzunehmen und im besten Fall ihren Titel zu verteidigen – diesmal hoffentlich mit dem eigenen Rover und vor Ort.