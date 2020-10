Was bringt das Jahr 2021? Stellen Sie Ihre Fragen!

Schauen wir in die Welt, gibt es viele Fragen: Wie entwickeln sich die USA und wird Donald Trump Präsident bleiben? Welche wirtschaftlichen Folgen wird die Corona-Pandemie für das Jahr 2021 haben? Wie wird sich die Zahl der Arbeitslosen in Zeiten der Krise entwickeln? Welche Partei wird bei der anstehenden Bundestagswahl 2021 die stärkste Kraft im Land? In vielen Gegenden auf der Welt gibt es Konflikte oder sogar Krieg. Wird die Zahl der Konflikte abnehmen oder gar wachsen?

Aber auch in der Region gibt es spannende Fragen: Wird Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt schaffen? Und welche Lösungen findet die regionale Kulturszene im Umgang mit der Krise?

Sieben Experten aus der Region wagen den Blick in die Zukunft

Es sind Fragen wie diese, die Experten aus der Region zum Blick in die Zukunft verleiten. Sieben Fachleute sprechen über Wirtschaft und Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft. Mit dabei sind in diesem Jahr Ulrich Menzel, emeritierter Professor für Internationale Beziehungen, Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des Landessportbundes, Wolf-Michael Schmid, Helmstedter Unternehmer und Ehrenpräsident der IHK, Winfried Huck, Professor für Wirtschaftsrecht an der Brunswick European Law School, Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie Wolfsburg, Katja Koch, Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, und Christine Ifftner, Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung körperbehinderter Kinder (KöKi).

Sie diskutieren und analysieren, was hier vor Ort, in Deutschland und in der Welt geschehen könnte. Riskieren Sie mit uns einen Blick in die Kristallkugel und lassen Sie uns dafür Ihre Fragen zukommen!

In diesem Jahr werden wir aufgrund der Corona-Pandemie auf eine Veranstaltung verzichten.

So können Sie mitmachen!

Das Orakel 2021: Alle Interviews können Sie zwischen den Jahren in der Zeitung und online unter www.braunschweiger-zeitung.de lesen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen! Was wollen Sie von den Experten wissen? Welche Prognose für das kommende Jahr 2021 interessiert Sie besonders?

Adressieren Sie Ihre Fragen an antworten@bzv.de Wir leiten diese an die Experten weiter.

Per Post: Braunschweiger Zeitung, Chefredaktion, Stichwort: Orakel, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig.