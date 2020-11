Sven Elverfeld und sein Team kochen (weiterhin) einfach Spitze

Selbst wenn 2020 als Katastrophen-Jahr für die Gastronomie in Erinnerung bleiben wird, so halten die Restaurantführer an ihrer Tradition fest, jährlich die besten Küchen und Köche zu prämieren. Den Auftakt macht traditionell der Gault & Millau. Und der bestätigt einmal mehr: Sven Elverfeld (52) und sein Team vom Restaurant Aqua im Ritz-Carlton gehören zu den wenigen deutschen Weltklasse-Köchen – Spitze in Niedersachsen sowieso. Lediglich fünf andere Köchen dämpfen, dünsten, braten und schmoren mit Elverfeld in der Elite-Liga, für die der Restaurantführer 19,5 von 20 Punkten vergibt. Die 20, die für absolute Vollkommenheit steht, wurde in der Geschichte nur zweimal an Köche vergeben.

