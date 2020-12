Jede Frau bekommt in Salzgitter ein Zeichen

Frederike Schröder von der BISS und Ulrike Hennies, Vorsitzende der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt helfen Frauen in Not.

Salzgitter-Lebenstedt. Die Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt in Salzgitter hilft Frauen in Not und berät über mögliche Auswege.

Gewalttätige Ehemänner oder Expartner, Stalker oder Kollegen – oft fällt es Frauen schwer, sich den Fängen der männlichen Peiniger zu entziehen. Die Beratungs- und Interventionsstelle bei Häuslicher Gewalt Salzgitter, kurz BISS, ist dabei für viele Frauen die erste Anlaufstelle. Friederike Schröder ist seit einem halben Jahr die Stimme am Beratungstelefon.

Durch das Gewaltschutzgesetz und im Zusammenwirken der BISS mit Polizei und Justiz wird es Frauen ermöglicht, Wege aus einer Gewaltbeziehung zu finden, zum Beispiel den Gewaltverursacher aus der gemeinsamen Wohnung für einen bestimmtem Zeitraum zu verweisen. „Das gibt uns Zeit mit den Frauen in Kontakt zu treten“, berichtet Friederike Schröder, die von der Polizei informiert wird. Sie sucht per Post oder Telefon den Kontakt zu den Bedürftigen. Meist sind es Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Oft Mütter, aus allen Bildungsschichten stammend.

„Jede Frau bekommt ein Zeichen von uns. Dann liegt es an ihr die Hilfen anzunehmen. Mit Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen bieten wir derzeit auch persönliche Beratungen in unseren Räumlichkeiten an“, erklärt die Erziehungswissenschaftlerin, die oft mit Sprachbarrieren zu kämpfen hat. Das Geld für Dolmetscher fehle.

Beratungen über mögliche Auswege folgen per Telefon oder in den Räumlichkeiten an der Berliner Straße 80. 2019 konnten so 320 Frauen erreicht werden. 240 von ihnen hatten Kinder. Das war noch in den Anfangsjahren 2012 mit 77 Beratungsfällen anders. Die gute Netzwerkarbeit in Salzgitter, der Mut der Frauen und die höhere Sensibilität für dieses tabuisierte Thema ist es zu verdanken, dass nun bis zu zehn Fälle in der Woche auf dem Tisch von Friederike Schröder landen.

Eine Weitervermittlung ans Frauenhaus, empfohlene Paarberatungen oder telefonische Weiterbegleitungen der Klientinnen können mit Friederike Schröder und ihrem Team vereinbart werden. Der Schutz vor weiteren Gewalthandlungen und die Informationen

über zivilrechtliche Schutz- und Hilfsmöglichkeiten sowie die Frauen zu bestärken seien die obersten Ziele. Die Beratungen sind vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym.

Die BISS existiert seit 2006 unter dem Dachverband des Paritätischen Wohlfahrtsverband Salzgitter. Seit 2012 ist ihr Trägerverein die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt. Die Stelle sei immer auf Spenden angewiesen, betont Ulrike Hennies, Vorsitzende vom Dachverein Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt. „Uns fehlt Zeit und Geld für die wichtige Präventionsarbeit“, berichtet die Vorsitzende, die verschiedene Projekte in diversen Schulen und Kindergärten organisiert. Frühzeitige Wertevermittlung von Gewaltfreiheit in Partnerschaften seien dabei besonders wichtig. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Karen Westphal ist das Dreierteam in Salzgitter aktiv. Über die Nominierung des Goldenen Herzens haben sich die Frauen riesig gefreut, die derzeit auch nach neuen Räumlichkeiten Ausschau halten. Jeder Euro zählt. Und kommt den Opfern zugute.