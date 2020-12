Zukunft Bilden: Fünf Fakten zum Umgang mit Instagram

Das soziale Netzwerk Instagram feierte am 6. Oktober diesen Jahres seinen zehnten Geburtstag. Über die Jahre ist ein riesiges globales Netzwerk entstanden. 13 Auszubildende von MAN in Salzgitter, BS-Energy, Volkswagen Financial Services und Funke Medien Niedersachsen haben sich beim virtuellen Instagram-Workshop genauer mit der Plattform auseinandergesetzt. Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ und erhalten für ein Jahr von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen.

Im Workshop haben sich die Azubis damit beschäftigt, wie ein Algorithmus funktioniert, sich damit auseinandergesetzt was eine Filterblase ist und in einem kreativen Teil des Workshops geschaut, welche Tricks und Kniffe es zur Gestaltung von Posts und Storys gibt. Die spannendsten fünf Erkenntnisse gibt es hier zusammengefasst: Fünf Fakten im Überblick 1. Nutzerzahlen: Weltweit nutzen rund eine Milliarde Menschen Instagram monatlich und rund 500 Millionen Menschen nutzen die App sogar täglich. Da auch immer mehr junge Menschen auf der Plattform aktiv sind, hat Instagram einen Leitfaden für Eltern entwickelt. In diesem Leitfaden stehen drei Dinge im Mittelpunkt: der Umgang mit Privatsphäre, Interaktionen und Zeit auf Instagram. Er kann auf der Website help.instagram.com heruntergeladen werden. 2. Regenbogenfarbe: Möchte man den Text in einer Story mit einem Farbverlauf versehen, empfiehlt es sich den kompletten Text zu schreiben, auf den Text zu tippen und alles auszuwählen. Nun beginnt der kniffelige Teil: Es gilt den Text zu markieren und mit einem Finger den linken blauen Startpunkt festzuhalten. Mit einem weiteren Finger sollte nun die blaue Farbe lange angetippt werden. So öffnet sich eine größere Auswahl an Farben. Beide Finger haben nun ihren Startpunkt eingenommen und werden gleichzeitig von links nach rechts bewegt – der Text färbt sich dann in einem Regenbogenfarbschema ein. 3. Algorithmus: Ein Algorithmus ist eine Reihe von Schritten, die zu einem gewissen Ziel führen. Auch Plattformen wie Facebook oder Instagram arbeiten mit einem Algorithmus – wie genau dieser aussieht ist jedoch ein Firmengeheimnis. Viele Instagramer beschäftigen sich jedoch mit dem Thema und haben erkannt, das der Instagram-Algorithmus vor allem Stories bevorzugt. Das ist für Unternehmen wichtig zu wissen, da das Verhalten, also die Verwendung von Stories, bei Instagram belohnt wird. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Stories bei den Followern weiter vorne im Newsfeed angezeigt werden. 4. Hintergründe: Um einer Instagram-Story einen einheitlichen Hintergrund zu verleihen, muss man das Bild keinesfalls mit dem Finger aufwendig ausmalen. Zuerst muss man ein Foto knipsen. Anschließend geht man in das Menü zum Schreiben und wählt eine Farbe aus. Tippt man dann für ein paar Sekunden auf das Display, färbt sich das gesamt Bild ein. Anschließend können gewünschte Stellen mit der Radiergummi-Funktion wieder freistellt werden. Soll der Hintergrund einfarbig aber transparent sein, kann vor dem Einfärben noch die Textmarker-Funktion ausgewählt werden. Anschließend wieder ein paar Sekunden auf das Display halten und das Bild wird mit einem transparenten Film überzogen. 5. Erinnerungen: Um die Zeit, die man täglich auf Instagram verbringt, im Blick zu behalten, kann man eine Erinnerung festlegen. Im Bereich Einstellungen bei Instagram wählt man dafür den Menü-Punkt „Deine Aktivität“. Hier wählt man oben rechts den Menü-Punkt „Uhrzeit“ aus. Nutzer haben dann die Möglichkeit Ihre Zeit zu verwalten und sich eine individuelle Erinnerung einzustellen. Eine Benachrichtigung weist einen daraufhin, wenn diese Zeit vorbei ist.