Das Goldene Herz: Rewe-“Pfandtastisch“-Aktion startet wieder

Braunschweig. In jedem Rewe können Kunden ab dem 15. Dezember ihren Pfandbon für das Goldene Herz und damit für 14 Projekte in der Region spenden.

Leergut abgeben, Pfandbon drucken und ab damit in den Spendenkasten – wie einfach das geht, machen Rewe-Vertriebsleiter Region Nord, Ralf Keffel, und Geschäftsführer des Paritätischen Sven Spier vor. Mit der Aktion „Pfandtastisch“ unterstützt Rewe jedes Jahr immer wechselnde Hilfsaktionen. Ab sofort wird wieder für „Das Goldene Herz“ gesammelt.

„Eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützen möchten“, sagt Keffel und ergänzt: „Viele Einrichtungen erhalten so gerade in dieser schwierigen Zeit eine Unterstützung. Das ist toll. Ein großer Dank geht dabei aber auch an unsere Kunden, die die Aktion maßgeblich fördern, wenn sie ihren Pfandbon spenden.“ Unter dem Thema „Häusliche Gewalt – Hilfe für Betroffene“ unterstütz die Spendenaktion unserer Zeitung mit dem Paritätischen Braunschweig in diesem Jahr 14 Projekten in der Region, die Opfern zur Seite stehen und präventive Maßnahmen für Täter anbieten.

So können Sie mit Ihrer Spende helfen

Spenden sind möglich auf das Konto der Aktion unter dem Stichwort „Das Goldene Herz“. Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 25050000 0000300616

BIC: NOLADE2HXXX

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200,- Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.