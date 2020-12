Mitglieder der AfD Sachsen-Anhalt sind mitten im Lockdown unter hohen Hygieneauflagen und amtlichen Kontrollen zusammengekommen, um ihre Bewerberliste für die Landtagswahl aufzustellen. Am frühen Nachmittag musste die Parteiversammlung wegen einer Bombendrohung unterbrochen werden.

Magdeburg. Der Listenparteitag der Sachsen-Anhalter AfD wurde am frühen Nachmittag aufgrund einer Bombendrohung unterbrochen – eine leere Drohung.

Bombendrohung: AfD unterbricht Parteitag in Magdeburg

Die AfD Sachsen-Anhalt hat ihren Listenparteitag für die Landtagswahl in Magdeburg am Samstagnachmittag wegen einer Bombendrohung unterbrochen. Die rund 400 AfD-Mitglieder verließen gegen 15 Uhr nach einer entsprechenden Aufforderung die Messehalle. Ein Polizeisprecher bestätigte den Eingang einer Bombendrohung. Mehrere Beamte und ein Sprengstoff-Suchhund suchten das Gelände demnach nach einer möglichen Bombe ab. Fündig wurden sie nicht. Nach zweieinhalb Stunden Zwangspause kehrten die Parteimitglieder in die Messehalle zurück.

Die AfD Sachsen-Anhalt will am Samstag und Sonntag trotz strenger Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ihre Listen mit Bewerbern für die Landtags- und Bundestagswahl aufstellen. Die Corona-Regeln des Landes erlauben solche Wahlveranstaltungen. Es gelten strenge Auflagen, etwa eine Maskenpflicht am Platz.

Oliver Kirchner ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl

Bereits vor der Unterbrechung wurde der Fraktionschef im Magdeburger Landtag, Oliver Kirchner, zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 6. Juni 2021 gewählt. Der 54 Jahre alte Magdeburger erhielt bei einem Parteitag am Samstag auf dem Magdeburger Messegelände 361 der 416 abgegebenen Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 87 Prozent. Kirchner hatte keinen Gegenkandidaten. Er wird, wie viele Funktionäre und Mitglieder in Sachsen-Anhalt, dem offiziell aufgelösten „Flügel“ um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zugerechnet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Strömung als rechtsextremistisch ein.

dpa