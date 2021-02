Lupoleo-Award fördert Sieger-Projekte mit 115.000 Euro

Die Gewinner in der Kategorie „Projekt des Jahres“: „Rock your life!“. Die Fördermittel fließen in die Standortarbeit. Mit seinem mindestens einjährigen Mentoring-Programm verbessert die Organisation den Einstieg von sozial benachteiligten Jugendlichen in das Berufsleben.

Die Volksbank Brawo initiierte anlässlich des 15. Geburtstages ihres Kindernetzwerks United Kids Foundations erstmals den bundesweiten Lupoleo-Award. Insgesamt wurden 115.000 Euro Fördermittel unter dem Motto „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ ausgelobt, mit denen die Gewinner des Lupoleo-Awards ausgewählte Projekte fördern können, so die Volksbank Brawo.

Preisträger geben bekannt, wofür Fördermittel eingesetzt werden

„Es war uns wichtig, dass die siegreichen Projekte, unabhängig von einem möglichen Termin für die Siegerehrung später im Jahr, schon jetzt mit ihren gewonnenen Fördermitteln planen und agieren können. Gerade in Zeiten von Corona brauchen diese Organisationen und Projekte unsere Hilfe“, begründet Jürgen Brinkmann, Initiator des Lupoleo-Awards und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brawo, die Entscheidung der sofortigen Auszahlung. Es hatten sich etwa 350 Projekte beworben. Neben einer 15-köpfigen Jury, in welcher auch Peter Maffay, Felix Neureuther und Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, vertreten waren, votierte auch ein Jugendkomitee.

Die Gewinner in der Übersicht

Den ersten Platz in der Kategorie „Persönlichkeit des Jahres“ belegte der Sänger der „Toten Hosen“ – Campino. Er will das Fördergeld von 20.000 Euro dem Düsseldorfer Kinderhilfezentrum Eulerstraße zukommen lassen.

Gewinner legen Augenmerk auf Bildung und Antidiskriminierung

Der zweite Platz geht an den Moderator und Youtuber Tarik Tesfu. Er wird das Fördergeld in Höhe von 10.000 Euro zu gleichen Teilen auf die Berliner Vereine „Gladt“ und das Community-basierte Bildungsprojekt „Each One Teach One“ aufteilen. „Gladt“ ist eine Selbstorganisation von Schwarzen, Indigenen, People of Color, Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans, Inter und Queeren Menschen in Berlin.

Schauspielerin Sibel Kekilli belegte Rang drei. Sie wird mit 2500 Euro das Präventionsprojekt „Florika“ in Burgas in Bulgarien unterstützen. Dort werden Roma-Mädchen und junge Frauen durch Schul- und Berufsausbildung gestärkt. Weitere 2500 Euro gehen jeweils an den Türkisch Deutschen Frauenverein e.V. in Berlin und das Projekt „Papatya“ in Berlin, das minderjährige Mädchen, die in Not geraten sind, aufnimmt.

30.000 Euro für das Projekt des Jahres: „Rock your life!“

Den höchsten Förderbetrag des Lupoleo-Awards erhielt die „Rock your life!“ gGmbH aus München für Platz eins in der Kategorie „Projekt des Jahres“. Die 30.000 Euro Fördermittel fließen in die Standortarbeit. Mit seinem mindestens einjährigen Mentoring-Programm verbessert die Organisation den Einstieg von sozial benachteiligten Jugendlichen in das Berufsleben.

Kickfair unterstützt mit dem Preisgeld ein globales Projekt

Der Verein Kickfair aus Ostfildern als Zweitplatzierter dieser Kategorie setzt seine 20.000 Euro Fördermittel für das globale Projekt #HearMyVoice ein, das Jugendlichen eine Stimme gibt. Das drittplatzierte Projekt „Chancengerechte Bildung“, erhält 10.000 Euro, die für Projektideen von Engagierten vor Ort eingesetzt werden.

20.000 Euro Fördermittel erhielt zudem der „Wahre Held“ Sayed Agha Zakhel. Es kommt der Initiative „ZKV Kampus“ in Hamburg zugute, die sich für Konfliktvermeidung und gewaltfreie Lösungen unter Kindern und Jugendlichen in Brennpunktquartieren einsetzt.

red