Neue Doppelspitze in unserer Chefredaktion

Kerstin Loehr, geboren in Bad Harzburg, war zuletzt Leiterin der Lokalredaktion Wolfsburg. Nach einem Studium der Romanischen Philologie in Braunschweig und Göttingen kam sie 1997 als Volontärin zur Braunschweiger Zeitung. 2008 übernahm sie die Redaktionsleitung der Peiner Nachrichten, 2013 die Redaktionsleitung der Wolfsburger Nachrichten.

Christian Klose, geboren in Ulm, kam im Mai 2020 als Stellvertreter des Chefredakteurs und Head of Digital zur Braunschweiger Zeitung. Zuvor war er als Regionalchef bei der Schwäbischen Zeitung, als Chefredakteur bei der Nordsee-Zeitung und als stellvertretender Chefredakteur und Regionalchef bei der Heilbronner Stimme tätig gewesen.

Armin Maus führte die Redaktion über zehn Jahre

Armin Maus Foto: Peter Sierigk / Archiv

„Wir bedauern und respektieren die Entscheidung von Armin Maus gleichermaßen. Er hat die Redaktion der Braunschweiger Zeitung in den vergangenen mehr als zehn Jahren klug und mit hohem Engagement geführt. Das Konzept der Bürgerzeitung hat er mit dem Team für jeden Leser erfahrbar gemacht, war das Gesicht einer konsequenten Dialogorientierung, die unter anderem mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis für die ‚Antworten‘-Seiten und dem Global Media Award ausgezeichnet wurde.

Den Weg der regionalen Qualitätszeitung werden wir entschlossen weitergehen“, erklären Christoph Rüth, Geschäftsführer der FUNKE Mediengruppe und Claas Schmedtje, Geschäftsführer von FUNKE Medien Niedersachsen. „Mit Kerstin Loehr und Christian Klose wollen wir den Weg der regionalen Qualitätszeitung weitergehen. Beide stehen für Kontinuität und Fortschritt zugleich und werden die Braunschweiger Zeitung erfolgreich in die Zukunft führen.“

Christian Klose: „Doppelspitze mit Kerstin Loehr optimale Kombination“

Christian Klose freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich halte die neue Doppelspitze mit Kerstin Loehr in der Chefredaktion der Braunschweiger Zeitung und von FUNKE Medien Niedersachsen für die optimale Kombination, um den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg hin zu einem modernen, crossmedialen Medienhaus nachhaltig weiterzuentwickeln. Kerstin Loehr kennt die Region seit vielen Jahren in jeder Hinsicht und durch ihre erfolgreiche Arbeit in nahezu allen Lokalredaktionen unserer Zeitungen. Ich selbst habe nach meinem Wechsel vor knapp einem Jahr nach Braunschweig die Stadt und die Gegend lieben gelernt und bin begeistert von der besonderen Attraktivität und dem großen Potenzial der Region 38. Ich freue mich sehr, in der neuen Doppelspitze der Chefredaktion den digitalen Wandel weiter voranzutreiben und unser Medienhaus zusammen mit Kerstin Loehr und allen anderen Kolleginnen und Kollegen fit für die Zukunft zu machen“, betont Klose. Christian Klose ist erreichbar unter der Mailadresse christian.klose@funkemedien.de.

Kerstin Loehr „ein Kind der Region“

Kerstin Loehr sagt: „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Christian Klose Zeitung in einer Welt zu machen, die auch medial im Umbruch ist, die aber zugleich den Menschen eine Heimat sein soll. Ich selbst bin ein Kind dieser Region und habe durch meine journalistische Tätigkeit und die vielen persönlichen Kontakte die unterschiedlichen Facetten des Lebens in fast all unseren Lokalstandorten kennen- und schätzen gelernt. Für mich persönlich habe ich dabei viel gewonnen – auf diesen Erfahrungen möchte ich jetzt aufbauen.“ Kerstin Loehr und Christian Klose sprechen Armin Maus für die wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit einen großen Dank aus und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft nur das Beste. Kerstin Loehr ist erreichbar unter der Mailadresse kerstin.loehr@funkemedien.de.

Armin Maus: „Ich habe allergrößtes Vertrauen“

Armin Maus dankt den Gesellschaftern und Geschäftsführern der FUNKE Mediengruppe, dem Team der Braunschweiger Zeitung und den Leserinnen und Leser für ihr Vertrauen: „Es war mir eine Ehre, für unsere Leserinnen und Leser, für die Region Braunschweig-Wolfsburg und für das Unternehmen kämpfen zu dürfen. Ich möchte keinen Tag missen. Nach mehr als zehn Jahren ist es aber gut und richtig, die Verantwortung in neue Hände zu legen. Ich freue mich sehr über die Regelung, die die FUNKE Mediengruppe getroffen hat, denn ich habe allergrößtes Zutrauen in die Fähigkeiten und die starken Persönlichkeiten Kerstin Loehrs und Christian Kloses – und in die des großartigen Teams der Braunschweiger Zeitung, das nachgerade gewohnheitsmäßig hinbekommt, was andere für unmöglich halten. Sie werden gemeinsam die Braunschweiger Zeitung als starke publizistische Stimme in eine gute Zukunft führen.“