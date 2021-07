Der Hack des Kryptodienstes „Encrochat“

Ab 2017 untersuchten französische Ermittler Krypto-Handys des Anbieters Encrochat, die bei Verdächtigen aus der organisierten Kriminalität sichergestellt wurden. Fahndern aus den Niederlanden und Frankreich, gelang es, den Server zu hacken. Von April bis Mitte Juni 2020 fingen sie 70 Millionen Nachrichten von mehr als 32.000 Encrochat-Kunden aus 121 Ländern ab.

Über Europol erhielt das BKA im April 2020 Zugang zu Encrochat-Daten mit Bezug zu Deutschland. Es handelt es sich um Textnachrichten und Bilder sowie Nutzer- und Verbindungsdaten. Im Sommer 2020 bekam das LKA Niedersachsen die Daten.

Encrochat bot speziell aufbereitete und nicht verfolgbare Smartphones mit Verschlüsselungssoftware an. Die Kryptotelefone kosteten 1000 Euro pro Stück, der Dienst selbst schlug mit 1500 Euro für ein halbes Jahr zu Buche – inklusive Rund-um-die-Uhr-Support.

In Niedersachsen stellte man im Zuge der Encrochat-Ermittlungen bisher 795 Kilogramm Cannabisprodukte, 33 Kilo Kokain, 32 Kilo synthetische Drogen, 32 Schusswaffen und 1.800 Schuss Munition sichergestellt. Zudem wurden Vermögensarreste in Höhe von 22,2 Millionen Euro sowie vorläufige Vermögenssicherungen in Höhe von 4,3 Millionen Euro verhängt.