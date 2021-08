Weltkatzentag am 8. August: Das sind die Stubentiger der Region

Niedliche Videos, lustige Memes, putzige Missgeschicke oder einfach liebenswerte Fotos: Inhalte mit Katzen überfluten das Internet und erfreuen sich großer Beliebtheit. Stichwort Cat Content. Laut Wissenschaftlern der Indiana University in den USA soll er sogar glücklich machen. Das besagt zumindest eine Studie, an der fast 7000 Menschen teilnahmen. Der 8. August bietet nun Anlass, die beliebten Haustiere für die Massen an hervorgerufenen Glückshormonen noch einmal gebührend zu feiern – am Weltkatzentag.

Viele Leserinnen und Leser sind dem Aufruf gefolgt, uns Bilder ihrer Lieblinge zu schicken. Hier finden Sie nun Bildergalerien mit Fotos der Samtpfoten – viel Spaß beim Durchklicken!

Unsere 2 Tierheimkatzen von der Insel Madeira Kira und Clarinha Foto: Silke Schrader, Vechelde

Lumi die Sibirische Waldkatze Foto: Jona-Jaqueline Jeremias, Wolfsburg

Wütende Katze Nala Foto: Jennifer Alsleben, Sassenburg

Unsere Katze Sunny hat "alles im Blick" Foto: Thomas Körner, Watzum

Das ist mein Kater Louis, er hätte eigentlich den Namen Garfield verdient, Fressen, schlafen und chillen sind seine Hobbys. Foto: Tamina Engel, Braunschweig



Ein Bild unserer Atti, die wir vor 2 Jahren erretten haben. Sie wurde in Hannover ausgesetzt und hat sich bei uns richtig gut eingelebt. Foto: Julia Mefs, Salzgitter

Das hier ist unsere kleine Glückskatze "Lui" 2018 hatte sie einen schweren Autounfall und sie musste eine neue Hüfte bekommen, da ihr rechtes Hinterbein komplett zertrümmert war. Nun geht es ihr wieder gut und sie bereichert uns und unser mit ihrer süßen, tollpatschigen, kuschligen Art. Foto: Johanna, Britta, Mark und Annalena Busse, Wolfenbüttel

Also schlafen kann man überall. Foto: Petra Gollnick

Meine süße Milla ist 9 Jahre alt. Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos. Foto: Birgit Hintze, Wolfenbüttel

Das ist Clooney 1,5 Jahre alt. Sein Markenzeichen ist der auf den Rücken geklappte Schwanz wenn er aufgeregt ist. Er ist immer aufmerksam und hat Nachbarn samt ihrer Katzen und Hunde zu seinen Freunden gemacht. Ein Kater, der das Gute in Allen sieht... Foto: Christine Taron, Schwülper



Tilda liebt baden ohne Wasser. Foto: Andrea Mews, Hornburg

Meine 3.besten Männer - Karlchen und Herby&Juri echt Schock verliebt Foto: Ines Waltemathe,Wendeburg

Luna und Frida sind Britisch Kurzhaar Geschwister und halten fest zusammen. Wie im echten Leben... Pack schlägt sich Pack verträgt sich und alleine kann sowieso keiner glücklich sein. Foto: Marion Siemann, Süpplingen

Hallo, mein Name ist Uschi. Das ist mein Lieblingsplatz zum Entspannen. Ich habe alles im Blick. Foto: Annette Becker, Braunschweig

Katze Lilly Foto: Rico Langhammer, Langenbach



Unsere Katze Julie ist ganz offensichtlich der Chef im Hause. Foto: Thomas Lappe, Didderse

Wird im August schon 14 Jahre alt und war schon immer ein besonders entspannter und freundlicher Kater. Foto: Ilona Helbing, Salzgitter

Mein Stubentiger zum Weltkatzentag Foto: Susanne Heinrichs, Velpke

Ich schau mal nach, ob meine Futterbox gefüllt ist. Foto: Gunther Schmidt, Wolfenbüttel

Das ist Mogli. 13 Wochen alt. Foto: Noura Ben Mohamed, Braunschweig



Das ist unsere Bonny, sie streift gern durch den Garten, macht dann aber auch gern Pause. Foto: Annette Körner, Sophiental

Polly hat ihr bisheriges Leben in einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung verbracht. Nun haben wir die Katze übernommen und nun muss Polly unser Einfamilienhaus, den Keller, den Garten, die Garage und alle Nachbarn erkunden bzw. kennenlernen. Da das natürlich sehr anstrengend ist, werden tagsüber längere Pausen eingelegt. Foto: Sebastian Rentz, Braunschweig

Unser Kater Figo muss sich nach getaner Büroarbeit dringend ausruhen. Foto: Uschi Glindemann, Schwülper

Das war unser Kater Grisu, der leider aufgrund von Herz- und Nierenerkrankungen eingeschläfert werden musste. Foto: Annette Glasemann, Braunschweig

Die kleine, absolut selbstbewusste Katze Greta Foto: Iris Troch-Himstedt, Wolfenbüttel



Ich lese mit Herrchen die Braunschweiger Zeitung. Foto: Gisela Blödow, Meine

Lilo & Stitch Foto: Katharina Wolter, Nordassel

Simon und Ritschi haben immer ein Plätzchen zum Relaxen gefunden. Es war eine schöne Zeit mit ihnen. Sie haben einen neuen Besitzer. Foto: Petra Gollnick

Willi ist ein schlauer Kater und sichert sich morgens zuerst die Zeitung. Foto: Yvonne Grigoleit, Braunschweig

Thaikater Xeno Foto: Silke Schrader, Vechelde



Benjamin ist total traurig, seine Lieblingssendungen fällt aus. Foto: Brigitte Frehse, Braunschweig

Nala und Zazu, neue Freunde Foto: Jennifer Alsleben, Sassenburg

Schlafmützenmodus Foto: Kevin Haake, Wolfenbüttel

Kleine Elli liebt es zu relaxen. Foto: Bianca Garbe, Groß Lafferde

"Leo" im Schatten eines Nussbaum zeigt wie cool er ist. Einfach ein tolles und anhängliches Tier, das sehr viel Glück und Freude bereitet. Foto: Uwe Hellmann, Schöppenstedt



Das sind Theo und Matze. Unendliche Dankbarkeit macht sie aus. Wir haben Sie vor 3 Wochen zufällig in einem Siloschacht gefunden. Halb verhungert. Wir haben spontan entschieden die beiden Jungs aufzunehmen. Foto: Tine Köninger, Warle

Cleo Foto: Patrick Alexander Heupke, Wolfsburg

Ist das Leben schön. Foto: Konrad Bölke, Schöningen

Schlafen im Katzengras Foto: Petra Honl, Braunschweig

Der helle Kater ist Mango und die dunklere Katze ist Kiwi. Unsere Katzen wurden nach Obstsorten benannt und das macht sie besonders. Foto: Ellina Kopp, Braunschweig



Elvira mag es abends ganz entspannt herumzuliegen. Foto: Bianca Garbe, Groß Lafferde

Kater Joker hat ein angenehmes Wesen und ist gutmütig Foto: Ellen Heinemann, Wendeburg/Harvesse

Frieda ist eine sehr aufgeweckte und neugierige Katze, benötigt aber auch immer wieder Streichel- und Kuscheleinheiten. Sie liebt das Autofahren und besucht am Wochenende auch gerne mal die Familie. Foto: Henrike Gerstel, Wolfsburg.

Karlo ist unglaublich sprachbegabt. Er "redet" den ganzen Tag, wenn er nicht gerade schläft. Foto: Fam. Jünemann, Meine

Unzertrennlich die beiden Brüder Sam und Leo Foto: Barbara Hahn, Salzgitter



"Leo" - Laut gebrüllt kleiner Löwe. Foto: Claudia Hellmann, Schöppenstedt

Platz ist im kleinsten Korb. Nala Ragdoll. Beste Katze ever. Foto: Sabine Hansen, Vordorf

Kommt man hier denn gar nicht zur Ruhe? Foto: Michaela Rick, Warberg

Kater Gizmo auf Entdeckungstour Foto: Bianca Garbe, Groß Lafferde

Nach dem Spielen muss er sich ausruhen, er ist ja auch schon 14 Jahre. Bei seiner Lieblingsblume im Wintergarten Foto: Roswitha Isensee, Schöppenstedt

Allabendlich beobachtet meine Katze Lissy von der Mauer vor meinem Haus aus, wie die Nachbarschaft so nach und nach wieder zu Hause einkehrt. Foto: Ruth Krause, Salzgitter

Keesha ist auch mit mittlerweile 16 Jahren für jeden Sitzplatz zu haben und wenn es die Backform ist. Foto: Tanja Olbinski, Salzgitter

Im Körbchen kuscheln Wilma und Mimmi besonders gerne. Foto: Carina Lehmann, Braunschweig

"Computerfreund" Kater Maxi. Er hat seine Eigenheiten, sucht aber immer wieder die Nähe der Menschen. Foto: Wolfgang Kottke, Königslutter

Die beiden sind vor ein paar Tagen bei uns eingezogen und bereichern unser Leben bereits jetzt schon so enorm! Foto: Jana Thies, Peine



Lieblingsplatz meiner Katze Mina! Foto: Elfi Pauls, Braunschweig

To-Do: Vögel beobachten Foto: Coleen Waibel, Fallersleben

Wir, zwei British-Kurzhaar-Katzen, heißen Elly und Luna, und wir warten jeden Morgen geduldig auf unsere Fellpflege. Ich bin seit drei Jahren ihr Familienmitglied, und wir verstehen uns prächtig! Foto: Verena Rakemann, Braunschweig

Theos perfekte Tarnung auf der Suche nach Abenteuern. Foto: Bianca Tautz, Helmstedt

Die beiden sitzen am liebsten auf dem Balkon und sonnen sich und hin und wieder werden Fliegen gejagt. Foto: Kijanosh Rahimian, Braunschweig



Kater Sunny, 12 Jahre alt Foto: Eugenia Tissen, Wolfsburg

Alexa Foto: Joelle Stüve, Wolfsburg

Ist das ein super Bild von uns? Wir sind skeptisch. Foto: Klaudia Stueber, Salzgitter

Churchy und Marley schauen Frauchen beim Kochen zu. Foto: Sophie Reinhardt, Braunschweig

Luna Foto: Julia Ohlig, Schöppenstedt



Casper und Nala Foto: Vivienne Raab, Braunschweig

Jack ist 13 und nach Pirat Jack Sparrow benannt wegen seines Handicaps. Foto: Tanja Olbinski, Salzgitter

Unsere beiden Main Coon (6 Monate) alt, sind wie jede typische Katze absolute Kartonliebhaber. Jede Liege- oder Sitzposition darf es sein. Foto: Svenja Linneweh, Schwülper

Dusty Foto: Julia Ohlig, Schöppenstedt

Ich bin der Kater Tommy und träume gerade von meinem nächsten Gartenrundgang, da gibt es immer viel zu entdecken. Foto: Simone Rohmann, Braunschweig



Unsere beiden norwegischen Waldkatzen Lilly und Luna....einfach nur zum Liebhaben. Foto: Antje Limburg, Salzgitter

M

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Was macht Hailey besonders? Hailey sieht zwar süß aus, in ihr steckt allerdings eine geborene Jägerin. Sie ist der Schrecken jeder Hausspinne. Foto: Karina Scherer, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Im Sommer ist Balkonzeit für groß und klein... und für die Fellnasen. Foto: Coleen Waibel, Fallersleben

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Siri Foto: Joelle Stüve, Wolfsburg



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Fritzi im Homeoffice Foto: Bianca Tautz, Helmstedt

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Mein Stubentiger zum Weltkatzentag Foto: Marion Schlenker, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Unsere Diven Mona und Lisa Foto: Marlis Sens, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Kater Fritz beim Fitnesstraining Foto: Sabine Hennecke, Wendeburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Das ist mein geliebter Hunter. Den ganzen Tag schlafen oder draußen auf der Terrasse liegen bei schönem Wetter. Foto: Tülin Canlan, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Momo(11) und Karli(1): Very best friends! Foto: Gesinde Sikiaridis-Adams, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Das ist Bolita, 8 Jahre alt und wohl erzogen. Foto: Frank Beumers, Hückelhoven

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Das ist Milo, 10 Wochen alt. Ein kleiner BKH Kater, der sehr verspielt ist aber auch viel kuschelt. Foto: Jenny Burgstedt, Wolfsburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Lucy macht Katzenyoga Foto: Angela Traudt, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Schweini als Liverpoolfan Foto: Anja Hallermann, Wolfenbüttel



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 "CLEO" (3 Jahre und Freigängerin) Foto: Kathleen Kynast, Wolfenbüttel

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Das sind Tracy (oben & unten rechts) und Malou (oben & unten links) Foto: Angelique Schramm, Vöhrum

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Als Kätzchen fand ich Diva und ihren Bruder Bilbo ausgesetzt im tiefen Schnee 2010.Seitdem sind die beiden drinnen wie draußen unzertrennlich. Aber Steicheleinheiten will jeder für sich, das ist ja klar! Foto: Vanessa Lütge, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Mein schönstes Katzenfoto zum Weltkatzentag Foto: Sylvia Meier, Wolfsburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Barney und Candy, unzertrennlich! Candy ist vor 2 Jahren zu uns gekommen, Barney habe ich bereits 8 Jahre. Candy wurde sofort in sein und mein Herz geschlossen! Dazu gesellt sich Nelly stolze 14 Jahre alte Hauskatze kurz "Omi" genannt! Foto: Tanja Biermann, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Meine 2 Kugeln Nacho und Nugget Foto: Jessica Kraus, Wolfsburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Das ist Louis - chillen auf der Terrasse... Foto: Markus Begoll, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Unsere beiden Stubentiger Enna und Milou (1 Jahr) lieben es über die Balkonbrüstung zu schauen und dem Treiben des östlichen Ringgebiets zuzuschauen. Foto: Javinja Kuhl, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Lirim, gefunden allein auf einem Parkplatz in Mazedonien, etwa 8 Wochen alt Foto: Sarah Jusufi-Rautenhaus, Schöningen

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Archie und Malou ein Herz und eine Seele Foto: Lena-Marie Jenzevski, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Cellie und Tabbie. Sie lieben sich sehr, aber können auch mal streiten. Sie lieben es zu kuscheln. Ich bin dankbar sie zu haben. Foto: Mario Westerman, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Poopy und Mozart Foto: Mike von der Nahmer, Lehre

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Meine Nicki war immer witzig und sehr kuschelig. Foto: Petra Baerwolf, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Unser Murphy, 6 Monate alt, grosser Bruder für Lirim Foto: Sarah Jusufi-Rautenhaus, Schöningen

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 2 Princeza, 2 Jahre, im März 2020 aus dem Tierheim Braunschweig geholt. Foto: Sarah Jusufi-Rautenhaus, Schöningen

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Stanley, entspannt wie immer. Foto: Olga M., Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Jasper Foto: Susanne, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Peach (auch Püppi genannt): Englische Prinzessin mit wenig Ambitionen zum zweibeinigen Fußvolk. Foto: Regina Geermann, Wendeburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Simba, wird am 19.8. 2 Jahre alt Foto: Sarah Jusufi-Rautenhaus, Schöningen

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Pebbels Foto: Susanne, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Unsere beiden Stubentiger Enna und Milou (1 Jahr) lieben es über die Balkonbrüstung zu schauen und dem Treiben des östlichen Ringgebiets zuzuschauen. Foto: Javinja Kuhl, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Smoochy: Hier steckt der Teufel im Detail. Sieht niedlich aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Foto: Regina Geermann, Wendeburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Baxter: Treuer Teddybär und sanfter Wegbegleiter. Foto: Regina Geermann, Wendeburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Ein Bild meines Stubentigers zum Weltkatzentag Foto: Lena König, Peine

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Milchkuss ist besonders anhänglich und kommt sofort mit Antwort "Miau" wenn ich sie rufe. Foto: Dustin Otte, Rhode



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Jette setzt sich immer zu uns, wenn wir am Tisch sitzen und hat alles im Blick. Foto: Dustin Otte, Rhode

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das Posen hat er früh gelernt. Foto: Kiana Severin, Gifhorn

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das sind Hope und Beauty. Foto: Emilia Frau, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das ist Aurora Foto: Emilia Frau, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Zorro - Seit 2017 vermisst Foto: Emilia Frau, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Percy (2 Jahre alt) Foto: Carolin Kretzschmar, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Ich heiße Bonny und dies ist mein Lieblingsentspannungsplatz. Foto: Dietrich Müller, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das ist Jimmy, sie ist sehr sehr alt und einfach toll. Foto: Emilia Frau, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Kater Mikesch fühlt sich sauwohl bei seinem Frauchen und weicht nie von ihrer Seite. Foto: Christa Dietermann, Wolfenbüttel-Linden

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Albus (2 Jahre alt) Foto: Carolin Kretzschmar, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Ein Bild meines Stubentigers zum Weltkatzentag Foto: Lena König, Peine

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das ist Aurelia. Foto: Emilia Frau, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Mit ihren wunderbaren Augen berührt Mia direkt unsere Seelen. Foto: Gabriele Klemp, Meine

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Unsere bunte Katze Lilli hat den Schalk im Nacken. Foto: Dr. Ulrich Koch, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Flocki (oder Flöckchen), 14 Jahre alt bereichert mein Leben seit mehr als 11 Jahren. Foto: Johannes Daube, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Mika, der entspannteste Kater der Welt. Foto: Heidi Rank, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das ist die süsse Hope. Foto: Emilia Frau, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Toni Foto: Emilia Frau, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Mia kann von Leckerlies nicht genug bekommen. Foto: Ricarda Zick, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Oya ist die mutigste Baumkletterin, sportlich und lebt gerne mit uns in Braunschweig. Foto: Familie Bosse, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Mein Schatz heißt Salem und er ist einfach der Beste Kater der Welt. Foto: Nadine Stepper, Wolfsburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Mein Name ist Momo, ich bin jetzt eine zufriedene alte Dame, doch das war nicht immer so, meine vorherigen Besitzer haben mich vernachlässigt, ich hatte Würmer und Flöhe! Foto: Gabriele Schudi, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Loki - Best Buddies Foto: Kirsten Schulaks, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Fienchen aus Schöppenstedt - Sie tut nichts, sie will nur spielen. Foto: Frank Morgenstern, Schöppenstedt

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 "Jule + Chico" - "Sooo schön, nicht allein zu sein! Aber Kuscheln bitte ohne Fellkontakt." Foto: Nora Bragenheim, Sickte



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Leo ist inzwischen 17 Jahre alt und er wartet vor dem Gartenhaus in der Mittagszeit auf sein Frauchen. Foto: Volker Schätzel, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Da will ich mal ein Auge zudrücken! Foto: Ines Großmann, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Lotte bringt uns jetzt schon 6 Jahre zum Lachen. Es gibt jeden Tag etwas neues was sie anstellt. Sie bereichert unser Leben ungemein. Foto: Kerstin Langemeyer, Salzgitter

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Futter, aber zackig… Eigentlich gar nicht unsere Katze. Hat sich trotzdem bei uns breit gemacht. Foto: Steffi Kauss, Wolfsburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Charly's Katzenminze rührt keiner an. Foto: Claudia Pape, Veltheim



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Das ist unser Karlchen, unser 2-jähriger Schmusekater. Foto: Svenja Ehlers-Brodmann, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Besonders macht Maze, dass sie sehr feinfühlig und unsere Tröstekatze ist. Sie schafft es immer wieder, uns mit ihren Klettereinheiten am Kratzbaum zum Lachen zu bringen und beim Schmusen liebt sie es mit einer weichen Bürste unterm Kinn gekämmt zu werden. Foto: Familie Poppe, Weddel

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Kater Archie aus Braunschweig, zwinkert gerne hübschen Mädels zu. Foto: Tony Zimmermann, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Unser Diego! Mittlerweile schon 14 Jahre! Der liebste Kater der Welt! Foto: Grit Fennel, Schöppenstedt

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Letzte Woche hat es sich Salem, der Kater meines Sohnes, auf unserer Terrasse bequem gemacht und so entspannt geschlafen. Foto: Hella Brückner, Königslutter-Scheppau



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Lieblingsfoto unseres Stubentigers Foto: Claudia Bloch, Vechelde

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Alfred nimmt gerne mal ein kaltes oder warmes Fußbad. Foto: Gudrun Berndt, Wolfenbüttel

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Boomer und Strolch halten immer tagsüber mein Bett warm. Foto: Marianne Schmidt, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Smokey ist 2 Jahre alt. Foto: Shirley Glumm-Köstring, Salzgitter

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 3 Katze Nuri - die uns einfach nur Glücklich macht, mit ihrer ruhigen zufriedener Art. Foto: Sonia Bloch, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 British-Kurzhaar: Ihr Name ist Diva und sie ist am liebsten im Mittelpunkt. Foto: Kerstin Huszak, Wolfenbüttel

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Erstmal Chillen Foto: Petra Tesch, Bockenem

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Katzenmusik in da house... Foto: Jens Könemann, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Mein Kater Findus - Er ist der Chef im Haus und ziemlich frech aber auch unglaublich süß und kuschelig - und er muss überall dabei sein. Foto: Athina Willke, Groß Dahlum

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Kater Tommy und Milou in einer Regenpause. - Unsere Katzen freuen sich immer aufeinander, auch wenn sie nachts getrennte Wege gehen. Foto: Nicole Schrader, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Casimir - Das Rasenmäherkörbchen ist ein schönes Plätzchen. Foto: Maren Danisch, Ummern

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Henri, 15 Wochen alt, unser Wirbelwind. Foto: Svenja Ehlers-Brodmann, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Wie ihr sehen könnt ist Barry für jeden Spaß zu haben, diesmal hat er aber übertrieben. Foto: Martina Ramm, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Erst das Kugelfang- Spiel dann volle Entspannung. Foto: Anke -Marie Martens, Kissenbrück

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Britsh-Langhaar: Das ist Milka, die sich immer die saubersten Plätze zum Schlafen aussucht. Foto: Kerstin Huszak, Wolfenbüttel



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Mein schönstes Leserfoto zum Weltkatzentag Foto: Ina Dannehl, Schöningen

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Ich will kuscheln. Foto: Kira-lynn Schirner, Schöningen

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 MEDUSA ist ungefähr fünf Jahre. Ihr Name ist Programm. Sie war ein Abgabetier im Tierheim Salzgitter-Bad und wohnt seit Oktober 2019 bei uns. Häufig sitzt sie bei mir auf dem Schreibtisch und ist mir eine große Inspiration bei der Arbeit. Foto: Andrea Leifeld, Liebenburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Mutter und Sohn schauen sich ein wenig um. Foto: Anja Nitsche, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Gagamela. Sie ist die weibliche Form des Gagamel aus den Schlümpfen. Sie ist mit Ihren nun 15 Jahren immernoch aktiv aber auch gern am Schlafen. Foto: Max Sakrewsky, Helmstedt



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Carsten Foto: Laura Schroeder, Wolfsburg

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Ich hab ihn. Meiner, den geb ich nicht mehr her. Foto: Julia von Schreiber, Vechelde

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Diesen Kater kann man nicht in einem Satz beschreiben. Das ist ein Schönwetterkater, nicht der hellste, trotzdem ein sehr guter Jäger. Kiste, Karton, Erdbeerkörbchen, egal wie groß, wird passend gemacht. Der zweite im Bunde ist unser Kater Mika (grau). Diese zwei bereiten uns sehr, sehr viel Freude !!! Foto: Hella Brückner, Königslutter-Scheppau

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Unsere Katze steht auf die Wolfenbütteler Zeitung. Foto: Iris Wasmus, Wolfenbüttel

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Ferneh gucken ist so anstrengend. Foto: Susanne Jürgens, Groß Flöthe



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Meine kleine Familie... Papa mit Sohn und Tochter. Es ist ein Wahnsinn, wie sich der Vater um die beiden kümmert. Foto: Katrin Hildebrandt, Peine

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Unser Traumkater Shorty ist endlich angekommen. Er wurde leider immer wieder weitergegeben und musste wohl schon einiges erlebt haben. Wir geben ihn nicht mehr her. Foto: Katrin Hildebrandt, Peine

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Hochkonzentriert, selbst wenn die Welt mal wieder auf dem Kopf steht. Foto: Paul Suttka, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Katze im Nest! Foto: Christine Kuntze-Teichler, Königslutter

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Wenn Pascha schläft, ist er so tief entspannt - fast als würde er lächeln. Foto: Marion Schneider, Braunschweig



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Werbepartner für …. Foto: Susanne Jürgens, Groß Flöthe

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Siamesische "Zwillinge" in synchroner Harmonie Foto: Bernhard Eifried, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Unser nierenkranker Scotty. Er ist so tapfer. Foto: Katrin Hildebrandt, Peine

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Ich habe die Nase voll von Corona und dem Homeschooling! Foto: Rebecca Stauf, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Mutterglück unserer Siamkatze Phoebe - auch unser größtes Glück. Foto: Karin Eichstaedt, Helmstedt



Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Bequem... Foto: Lea Weigand, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Mein Kater heißt Tyson. Foto: Tina Gödecke, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Mein Karthäuserkater Rilke einen Tag vor seinem morgigen 10. Geburtstag! Foto: Ulrike Sammet-Graff, Braunschweig

Weltkatzentag – die Stubentiger aus der Region - Teil 4 Anton, ein Senior von 12 Jahren ist ein überaus lieber verschmuster Kater, der mich oft wie ein Hund begleitet, auch beim Lesen der Braunschweiger Zeitung. Foto: Christel Pieper, Braunschweig

