Supermarkt im Harz brennt total aus

Quedlinburg. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag wohl in der Bäckerei des Supermarktes aus. Der Schaden wird derzeit auf rund 750.000 Euro geschätzt.

Ein Supermarkt in Quedlinburg im Harz ist in den frühen Stunden des Donnerstags, 29. Juli, komplett ausgebrannt. Das Feuer brach laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 2.10 Uhr in einer in dem Supermarkt untergebrachten Bäckereifiliale aus.

Das Feuer griff auf den Supermarkt über und zerstörte diesen komplett. Der Schaden wird auf rund 750.000 Euro geschätzt.

16 Fahrzeuge der Feuerwehren im Einsatz

77 Feuerwehrleute der Wehren aus Ditfurt, Gernrode, Quedlinburg, Rieder und Westerhausen waren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

red

