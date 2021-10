Am Sonntag ist Welthundetag – schicken Sie uns Ihre Fotos!

Wellen statt Bellen: Schon seit zwölf Jahren gibt es an einem Strand in Kalifornien einen eigenen Surf-Wettbewerb für Hunde.

Zugegeben, der Spruch „der beste Freund des Menschen“ ist doch ziemlich abgegriffen. Für viele Tierbesitzer beschreibt er die Beziehung zu ihrem Hund aber dennoch treffend. Am Sonntag steht ein ganzer Tag im Zeichen des Hundes – dann ist nämlich Welthundetag.

Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre Hunde-Fotos!

Schicken Sie uns anlässlich dieses Tages Ihr Lieblingsbild Ihres vierbeinigen Freundes. Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns das Foto unter dem Stichwort „Welthundetag“ an die E-Mail-Adresse leser-fotos-bzv@funkemedien.de oder laden Sie Ihre Bilder direkt hier hoch. Bitte ergänzen Sie folgende Infos: Einen kurzen Satz mit dem Namen Ihres Hundes und der Antwort auf die Frage: Was macht Ihren Vierbeiner so besonders für Sie? Außerdem benötigen wir Ihren Namen und Ihren Wohnort für die Bildzuordnung.

Alle Hundefotos werden am Sonntag in Bildergalerien auf unseren Onlineseiten veröffentlicht.

