Heute ist Welthundetag – die Fotos Ihrer Vierbeiner!

Vier Pfoten, ein Surfbrett und eine Menge Spaß: In Los Angeles haben beim alljährlichen Contest "Surf City Surf Dog" viele Hunde aus aller Welt ihr Können auf dem Wasser präsentiert.

Surfspaß auf vier Pfoten: Kurioser Hunde-Contest in Kalifornien

Für viele Tierbesitzer ist die Beziehung zu ihrem Hund eine ganz besondere. Nicht ohne Grund wird der Hund deshalb auch als der "beste Freund des Menschen" bezeichnet. Um diesen zu ehren, steht der heutige Sonntag ganz im Zeichen des Hundes – denn heute ist nämlich Welthundetag.

Wir haben Sie dazu aufgerufen uns Ihre besten Hunde-Fotos zu schicken!

Anlässlich des Welthundetages haben wir Sie dazu aufgerufen uns Ihr Lieblingsbild Ihres vierbeinigen Freundes zu schicken. Per Mail oder als Leserfotos erreichten uns zahlreiche Fotos – von Pudel über Golden Retriever zu Maltesern, alles war dabei. Neben dem Namen Ihrer Vierbeiner, erzählten Sie uns auch, was Ihren Vierbeiner für Sie so besonders macht.

In mehreren Bildergalerien stellen wir nun die Hunde vor. Ist Ihr Vierbeiner dabei? Stöbern Sie doch einmal durch die Bildergalerien! Und für alle, die uns kein Bild geschickt haben: Auch für Sie lohnt es sich die zahlreichen Vierbeiner anzuschauen, denn niedlich sind sie alle!

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Das ist unser kleiner Blue und er ist der Liebling der ganzen Familie. Seine grosse Liebe und Zuneigung, die er jeden Tag zeigt, macht ihn so besonders. Foto: Marcel Schütt, Kneitlingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Lotte macht überall ihren Mittagsschlaf! Foto: Lennard Mohaupt, Leiferde

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Chapeau, 3 Jahre, zu Besuch beim Waldelefanten. Er kam als Pflegehund, eroberte unser Herz und bereichert nun als unser Hund unser Leben. Foto: Petra Werner, Söllingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Sabrina McCaw, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Geburtstag mit Wilma. Die alte Dame kann schon nicht mehr so gut gucken und hören. Dafür wird sie aber umso mehr von allen geliebt. Foto: Sascha Matuschak, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Elmo vom Elm Foto: Jens Voges, Cremlingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Bailey ist der beste Hund der Welt, weil er jeden Tag zu einem besseren und fröhlicheren Tag macht. Foto: Rebecca Willnat, Ilsede

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Jeder Mensch der Vorurteile gegenüber der Rasse hat, wird sagen es sind die liebsten Hunde sobald er/sie Yago kennengelernt hat. Foto: Jennifer Ulbert, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Melanie Reimer, Hornburg

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Boney und Ronja Foto: Katrin Müller, Meinkot



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Dino und Buddy, zwei griechische Brüder, Campingdogs Foto: Verena Rieger, Burgdorf

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Unser Gartenhund Trita. Gehört den Nachbarn und ist immer bei uns wenn wir im Garten sind. Foto: Monika Maushake, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Murphy mein Sonnenschein Foto: Daniela Dinges, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Elvis im Wind. Er reiste an dem Tag aus Kroatien auf Pflegestelle nach Deutschland als unser Hund Wolf ueber den Regenbogen ging. Wir brauchten einander. Foto: Petra Werner, Söllingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Wild, frech und wunderbar - das ist unsere Wilma. Seit fast eineinhalb Jahren sorgt sie für jede Menge Freude, Abwechslung und Bewegung in unserem Alltag! Wir lieben unser Pubertier. Foto: Susann Nagel, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Hanni unser ein und alles Foto: Dunja Niehaus-Finzelberg, Meine

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Unser kleiner Mann. Der Cookie. Liebevoll, wild und verschmust. Er liebt das Meer! Foto: Björn Struck, Salzdahlum

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Unsere 17-jährige Yorkshire Terrier Hündin, Minette, war unsere beste Freundin. Nun ist sie im Hundehimmel und wir vermissen sie sehr! Deine Familie Foto: Angelique Schramm, Vöhrum

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Drei absolut unterschiedliche aber besondere Hunde-Charaktere auf einem Streich. Hinten, Chapeau, Mitte Elvis und vorne, Cash. Foto: Petra Werner, Söllingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Henner und Ella Foto: Lara-Sophie Knackstedt, Schöningen



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Winnie, Chico und Leo genießen die Sonne. Foto: Kirsten Wiechmann, Müden

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Happydog Dexter Foto: Jessica Höhn, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Meine Hündin Juno ist immer gut gelaunt und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Das kann man auch durch Masken sehen. Foto: Anne Hoffmann, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Schäferhundmischlingsdame Fine. Fast 3 Jahre alt. Sie ist super einfühlsam uns wir haben eine starke Bindung. Wir wohnen in Braunschweig. Foto: Sven-Michael Jacobs, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Hallo mein Name ist Fluffy werde am 9.10.21 zwei Jahre alt. Foto: Katharina Groeger, Essehof

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Wagner, American Cocker Spaniel, 09.06.2020 Foto: Jutta Gaßmann, Bad Münder

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Den Slalom meistere ich mit links. Foto: Alicia Feuerhahn, Barmke

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Hank & Henna sind gern in der Feldmark unterwegs. Foto: Claudia Falk, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Zum Essen wird sich fein gemacht! Eddie 1,5 Jahre Foto: Grit Fennel, Schöppenstedt



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Sascha Kistenmacher, Schwülper

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Unsere Nala von meiner Freundin Cornelia Dettmer so toll eingefangen. Foto: Cornelia Dettmer, Meinersen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Das ist Enyaq (wie das Auto) 9 Monate alt, hat dank der Pubertät ganz viel Knete im Kopf und macht unsere Familie komplett. Foto: Nadine Böhm, Wolfs

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 An jedem Regentag sorgt Nino trotzdem für Sonnenschein. Foto: Luisa Bodtke, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Das ist Taco 6 Jahre jung und ihn macht Besonders seine liebenswerte kuschelige durchgeknallte Art und Weise. Foto: Lutz Bierwirt, Gielde



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Tea war ihr Name. Sie war einfach die beste. Leider starb sie 2013 bei dem Hausbrand. Dank ihr hat meine Familie überlebt. Sie war eine Heldin. Foto: Melina Begani, Salzgitter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Hallo ich heiße Kalle bin ein Bernhardiener Mischling und 1 1/2 Jahre alt. Am liebsten spiele ich mit anderen Hunden und im Wasser! Foto: Franziska Bordon, Adenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Pia Czasch, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein Hund heißt Sunny. Sie ist 8 Jahre alt. Sunny ist besonders, weil sie ein ganz großes Herz hat. Sie ist zu jedem Menschen lieb und wenn sie die Menschen ins Herz geschlossen hat freut sie sich so sehr wie ein kleines Kind. Foto: Bianca Abidi, Salzgitter Ohlendorf

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Motte, 8 Jahre, der faulste Dackel der Welt Foto: Klaus-Dieter Baron, Wolfenbüttel



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Cash der Malinois ist Helfer bei allen Arbeiten auf dem Hof. Er ist Sporthund, Bodyguard, Fitnesspartner, Kollege, Freund und Familienmitglied. Foto: Petra Werner, Söllingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Der mega Schmusehund. Mein Prinz Foto: Swenja Strauß, Edemissen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein Hund Kokos mag gerne mitmachen. Foto: Nicole Klima, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Das ist unser Labrador-Dalmatiner-Mix Knut. Mit seinen 34 Kilo und seiner freundlich, verspielt und wilden Art ist er unser ganz besonderer Liebling. Foto: Charlotte Freifrau von Massenbach, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Paula aus Bulgarien, 1,5 Jahre Foto: Hendrik Adam, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Luca Burgdorf, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Martina Klein-Haase, Salzgitter Bad

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Frodo auf der Hundewiese im Prinzenpark im Sommer 2021. Foto: Elisa Zisenis, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Knut und sein bester Freund Frodo Foto: Kevin Löffler, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 1 Wenn man Püppi sucht … Foto: Thomas Laube, Salzgitter Bad

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Lotte und Ludwig, eingespieltes Duo, sie bringen uns täglich zum Lachen. Foto: Sabine Richter, Helmstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Meine Name ist Luna und ich habe meine Flausen im Kopf nie verloren. Foto: Jenny Volgmann, Weddel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Das ist Rolli, mittlerweile 14+. Ein Pinscher-Terrier-Mix, den wir 2007 aus der Hunde-Nothilfe bekommen haben. Foto: Stephan Blank, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Ich bin Kendra und wohne zusammen mit meinem Hund Chicko ( Chickolino, Chiii FlauChiii MatschiChiii...) in Braunschweig. Meinen Hund macht so besonders, dass er drinnen ein totaler Kuschlhund ist. Manchmal legt er sich zu Hause auf die Fensterbank und guckt raus. (Ist er doch ne Katze?!) Foto: Kendra Balko, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Frenchie Bruno. Er ist 9 Monate alt und liebt alles was Rollen hat. Ich habe ihn nach meinem verstorbenen Opa benannt und sein Schnarchen hält er in allen Ehren. Foto: Ricarda Czok, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Meine Fellfamilie Foto: Kathrin Keune, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Ludwig, Lebensfreude Foto: Sabine Richter, Helmstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Frieda und Frauchen im Schnee Foto: Johnny Tran, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Unsere süße Bolonka-Zwetna-Hündin Bella ist total lieb und hat sich von ihren Besitzern viel menschliches Verhalten abgeschaut. Foto: Michelle Behrendt, Oschersleben

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Nala schafft es alle mit ihrem Cockerblick zu verzaubern. Foto: Annika Bunk, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Seit 11 Wochen bei uns und in unseren Herzen, ein liebenswerter Schatz. Foto: Anja Lemke, Salzgitter



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Hier habe ich das erstmal meine Pfoten im Watt gehabt und fand es toll. Foto: Tanja Seeland, Lehre

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Frieda on Tour Foto: Johnny Tran, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Lotte & Ludwig beim Hundespiel. Foto: Sabine Richter, Helmstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Leider schmeckt sie nicht so lecker wie sie aussieht. Foto: Tanja Seeland, Lehre

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Das ist unser Yuppi. Ein Ball verliebter Power-Pudel. Foto: Michael Steffens, Salzgitter - Calbecht

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Familie mit Fell und Pfoten Foto: Kathrin Keune, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Frieda genießt die Sonne. Foto: Johnny Tran, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Labrador Bailey 3 Jahre alt unser Seelenhund Foto: Carina Zalewski, Wendschott

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Leider kein Enkelkind aber immerhin ein Enkelhund. Unsere Mila Foto: Monika Maushake, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Ich bin Kalle und durfte auf diesem Foto das erste Mal die Nordsee kennen lernen. Foto: Tanja Seeland, Lehre

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Milow 6 Jahre Foto: Sylvia Memmesheimer, Argenthal

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Theo auf der Suche nach Pilzen Foto: Christoph Meyer, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Auch bei Sturm, immer unterwegs Foto: Melanie Holze, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Matheo ist eingesetzt als Therapiehund Foto: Bettina Kammler, Rühen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Lou Foto: Hannah Redlin, Rühen



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Unser 1 Jähriger Havaneser Junge Jordi an der Dune du Pilat im Sommer 2021. Foto: Christine Schady, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Jordi als Baby September 2020 Foto: Christine Schady, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Unsere Gina liebt den Schnee Foto: Anika Schulz, Salzdahlum

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Page meine Wasserratte Foto: Bettina Kammler, Rühen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Jim-Bob Foto: Fabiola Pawlik, Salzgitter



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Mein Hund Yoshi (Instagram: yoshi_the_goldenaussie). Ich liebe es Bilder von ihm zu machen! Er ist der beste Hund der Welt, denn er zaubert mir jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht und er geht mit mir durch dick und dünn! Foto: Anna Wehrenberg, Wendeburg

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Barney aus Schweden ... mein Baby, mein Opa, mein bester Freund, mein Ein und Alles... die treueste Seele im ganzen Universum Foto: Franziska Hustedt, Hötensleben

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Angel 9 Jahre und Keisha 6 Jahre, waren zwei Seelenhunde und liebten sich abgöttisch. Leider sind beide schon im Hundehimmel. Foto: Tamara Marheineke, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Frieda (7 Jahre). Sie tobt durch die Ostsee in Boltenhagen. Foto: Peter Przybischewski, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Nur fliegen ist schöner! Foto: Bettina Kammler, Rühen



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Sammy kam 2020 aus dem ungarischen Tierschutz zu uns. Es ist einfach schön anzusehen wie er sich entwickelt hat. Er errichtet unser Leben. Foto: Monika Gertler, Börßum

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Tilda, 11 Monate, Staffordshire Bullterrier Foto: Sina Hallmann, Salzgitter-Bad

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Elli ist 8 Monate alt. Elli ist ein richtiger Clown und bringt jeden zum Lachen. Sie zieht durch ihr Wesen und ihrem Aussehen die Aufmerksamkeit ständig auf sich. Foto: Tamara Marheineke, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Eine kleine Pause in der Querumer Feldmark Foto: Melanie Holze, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 2 Hulk aus Gitter Foto: Stefanie Langner, Salzgitter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Elli Foto: Daphne Winter, Helmstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Marion Grünewald, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Unsere Deutsch Drahtharr Hündin Caro 8 Jahre alt Foto: Petra Wolters, Lengede



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Zwei Herzen, die im selben Takt schlagen. Foto: Melanie Holze, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Aufgeregt abwarten bis die Pferde vorbei sind. Foto: Melanie Holze, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Unser Seelenhund Clara begleitet uns nun schon seit 13 Jahren. Sie ist zwar ein kleiner Tollpatsch und hören kann sie auch nicht mehr so gut, aber sie schenkt uns jeden Tag mit ihrem liebevoll offenen und freundlichen Charakter ein Lächeln ins Gesicht. Foto: Birgit Bartels, Salzgitter



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Chopper beim Sonne tanken. Foto: Melanie Holze, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Das ist Debby. In ihr stecken 4 Hunderassen drin und sie kuschelt gerne. Foto: Peter Härtel, Königslutter am Elm

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Mein Hund Frodo (Rasse Sheltie) am 8.10.21 im Prinzenpark. Foto: Elisa Zisenis, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Kevin Löffler, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Frodo im Himmel Foto: Elisa Zisenis, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Knut auf dem Tretboot Foto: Kevin Löffler, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Ein wahrhaftiger Labrador Retriever gehört nass. Foto: Alicia Feuerhahn, Barmke

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Das ist Hank. Hank ist ein Elo und hat hier das erste mal eine Schnecke entdeckt. Foto: Claudia Falk, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Frodo im Herbst 2019 im Prinzenpark vor einer vertrockneten Tanne. Foto: Elisa Zisenis, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Eddie im Urlaub in Sankt Peter Ording! Foto: Grit Fennel, Schöppenstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Knut und Malimops Foto: Kevin Löffler, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 6 Pfoten, ein Herzschlag Foto: Alicia Feuerhahn, Barmke

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Frodo in Riddagshausen Anfang 2021. Foto: Elisa Zisenis, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Hank ist immer für Deutschland. Foto: Claudia Falk, Wolfenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Hut steht im gut. Foto: Jessica Höhn, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Chapeau, mit den Heeseberg-Schafen. Er kam als Pflegehund zu uns und bereicherte unser Leben so, dass er geblieben ist. Foto: Petra Werner, Söllingen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Mittagsschlaf wird auch beim Homeschooling gemacht! Foto: Lennard Mohaupt, Leiferde



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 3 Hundekino Foto: Katrin Müller, Meinkot

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Ava und Paula Foto: Tobias Köchy, Wenden

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Das ist Mika. Mika ist jetzt 1 Jahr alt und zaubert uns jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht. Foto: Anika Maring, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Unser Kalle 2 Jahre, ist ein Australoen Stepper, Deutscher Schäferhund Mix Foto: Sandra Wilmink, Steinlah

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Die treueste und liebste Seele auf Erden. Foto: Michael Lindau, Braunschweig



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Ricky aus Ungarn und die kleine Boni aus Bulgarien - sie haben auf der Straße überlebt und mussten erst lernen, Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Foto: Andrea Koch, Wolfsburg

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Das ist unser Woody, der absolute Gute-Laune-Bringer der Familie und der Freund vieler Menschen in unserer Umgebung. Foto: Jörg Leidecker, Salzgitter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Diese beiden Mäuse heißen Holly und Jule. Sie sind beide sehr sensibel und wahre Seelentröster, gleichzeitig sind sie jederzeit zum Toben und Blödsinn machen bereit und wickeln jeden um den Finger. Tollere Hunde kann man sich nicht vorstellen. Foto: Sandra Kühn, Schöningen

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Paula, 6 Jahre alt Foto: Nadine Müller, Salzgitter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Mein Hund heißt Kokos, der ist was besonders weil wir ihn so lieb haben und der zeigt, dass er seinen Frauchen lieb hat. Foto: Nicole Klima, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Unser 13 jährige Labri freut sich wie Bolle über einen Elchknochen den er im Wald in Schweden gefunden hat. Foto: Armin Jünemann-Klauss, Sickte

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Carlchen am Lappwaldsee, 09.10.2021 Foto: Shanice Madry, Helmstedt



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Lucy beim Sonnenaufgang Foto: Mareike Lange, Sickte

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Auf dem Foto ist meine Abby (Magyar Agar Hündin, 8 Jahre). Sie bereichert unser Leben seit 7 Jahren. Es gibt keinen Hund mit einem reineren und liebenswerteren Herzen als sie es hat. Foto: Tanja Plagge, Isenbüttel

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Sabine Thiele, Salzgitter



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Leana Loske, Salzgitter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Sie sahen sich und lieben sich - Ricky und Boni Foto: Andrea Koch, Wolfsburg

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Loulou unsere 10 jährige Qeeny Foto: Petra Steinmann, Klein Flöthe

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Rosalie, meine 1 jährige Seelenhündin Foto: Petra Steinmann, Klein Flöthe

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Yvonne Roggenbuck, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Carlchen und Henry morgens am Lappwaldsee Foto: Shanice Madry, Helmstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Flaka, Galgo Espagnol Foto: Susanne Pfau, Bad Harzburg

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Keks, 4 Jahre, Mischling. Sobald er eine Luftmatratze sieht, springt er drauf und lässt sich treiben - stundenlang. Foto: Alexandra Heuer, Königslutter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Das ist Arlo. 1,5 jahre alt. Eine bordeauxdogge. Wir kuscheln immer gerne zusammen. Das ist nicht nur ein Hund. Das ist Unser bester Freund. Foto: Karolina Janousek, Salzgitter Thiede

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Was macht Ihren Vierbeiner so besonders für Sie?: Er lebt im Hier und Jetzt, man kann ihn überall mitnehmen, sein einmaliger Charakter und wir lieben beide gutes Essen. Foto: Beatrix Bogatzki, Fallersleben

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Weltliebster Hund Foto: Janette Finster, Königslutter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Das ist Honey, sie ist wohl das Beste in meinem Leben. Mit ihrer verspielten und liebevollen Art macht sie jeden Tag ein bisschen schöner. Foto: Jouline Brombach, Helmstedt

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Maya, Boxer, 13 Wochen. Sie ist so besonders, weil sie ein Clown geblieben ist, obwohl sie mit 11 Wochen schon zu einem Second-Hand Hund geworden ist. Foto: Alexandra Heuer, Königslutter

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Das ist Benji 11 Jahre. Er ist Besonders, weil lieb und treu ist und nach der Geburt 2 Jahre auf der Straße gelebt hatte. Er wurde gerettet und von mir aus dem Tierheim adoptiert. Foto: Manfred Hesse, Peine



Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Mein schönstes Leserfoto zum Welthundetag 2021 Foto: Peter Behr, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Seelenhund Dexter Foto: Jessica Höhn, Braunschweig

Welthundetag - Des Menschen bester Freund - Teil 4 Winter Zeit, schöne Zeit Foto: Lennard Mohaupt, Leiferde

