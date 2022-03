Vegan ernähren – Herausforderungen, Vorurteile, Rezepte

„Was darfst Du denn dann überhaupt noch essen!?“ Mehr als ein Jahr als Veganerin und diese Frage habe ich inzwischen wohl häufiger gehört als die nach meinem Namen oder meinem Beruf. Vegan, das ist radikal, das ist extrem, das bedeutet kulinarische Askese.

Während Flexi- und Vegetarismus in der Gesellschaft angekommen sind, gilt Veganismus – also der absolute Verzicht auf alle Produkte tierischen Ursprungs so wie Milchprodukte oder Eier – noch immer als Extrem unter den Ernährungsformen. Dabei sehen sich Veganerinnen und Veganer, denen häufig noch das Image renitenter Missionierender anhaftet, gefühlt immer häufiger mit den bohrenden Nachfragen von Mischkostessern konfrontiert, die den veganen Lebensstil als sinnfrei, heuchlerisch oder naiv kritisieren: „Fehlen dir nicht alle möglichen Nährstoffe? Hast du nicht ständig Hunger? Isst du jetzt nicht nur noch Hasenfutter und Tofu? Essen hat doch auch was mit Genuss zu tun!“

Zwischen den besorgten (und manchmal einfach provokanten) Fragen nach meiner Gesundheit, den hartnäckigen Mythen einer omnivoren Gesellschaft und den Kampfparolen veganer Influencerinnen und Influencer auf Instagram, wusste ich am Ende gar nicht mehr, was Fakt, was Polemik ist. Ich wollte eine möglichst unabhängige wissenschaftlich begründete Einschätzung und bildete mich 2021 daher kurzerhand per Fernschule zur Ernährungsberaterin für vegetarische und vegane Kostformen weiter.

Was sind Herausforderungen, was die Gefahren von Veganismus? Und was die Vorteile?

Svenja Paetzold-Belz, Redaktionsleiterin des Harz Kurier. Foto: Mark Härtl

Im Rahmen der Gesundheitskampagne möchte ich daher über die Herausforderungen und Gefahren von Veganismus informieren, aber auch Vorurteile ausräumen und die Vorteile der Ernährungsweise ansprechen. Als Veganerin möchte ich dabei mit der nötigen Offenheit, als Redakteurin angemessen kritisch und vor dem Hintergrund meiner Weiterbildung entsprechend informiert an das Thema herangehen. Denn eines zusammengefasst vorweg: Vegan muss nicht ungesund sein, erfordert dann aber einiges an Ernährungswissen und Planung und ist selbst dann nicht als Lebensweise für jeden geeignet. Doch dazu später mehr.

Die Aspekte Tierwohl und Klimaschutz, die statistisch gesehen noch häufiger Grund für eine Entscheidung für ein veganes Leben sind als Fragen der Gesundheit, will ich dabei höchstens streifen. Beide gelten für mich als unbestreitbar belegbar und sind auch meine persönliche Motivation gewesen, meine Ernährung auf eine rein Pflanzliche umzustellen – mit kleinen Ausnahmen. Auch dazu später mehr.

Um Ihnen die Chance zu geben, es nicht bei der Theorie zu belassen, möchte ich Sie außerdem zu einem Experiment einladen: Zu jedem Kolumnenbeitrag biete ich ein veganes Rezept aus meiner eigenen Küche an. Vielleicht probieren Sie eines davon (oder alle) aus und lassen sich überraschen, wie vielseitig auch Gerichte sein können, die ohne tierische Inhaltsstoffe auskommen.

Part 1: Vegan weckt auch Neugier der Allesesser

„Einmal den Salat ohne Dressing, bitte!“ – viele Jahre lang war das für vegan lebende Menschen die einzig mögliche Bestellung im Restaurant. Ich habe es da heutzutage schon deutlich besser. Kreative vegane Gerichte stehen inzwischen auf den Karten vieler Restaurants, vegane Produkte bekommt man in Supermärkten in eigens dafür eingerichteten Regalen.

Tatsächlich steigt die Zahl der vegan lebenden Menschen in Deutschland jährlich an. So gaben laut Nationaler Verzehrstudie, die zwischen 2005 und 2007 durchgeführt wurde, damals nur 0,1 Prozent der Deutschen an, vegan zu leben. Ende 2016 waren es laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Skopos 1,6 Prozent. Laut dem Ernährungsreport des Bundesamts für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) lag die Zahl 2021 schon bei 2 Prozent.

Die Gründe sind vielfältig: So leben laut einer Online-Befragung aus dem Jahr 2013 die meisten Menschen aus tierethischen Gründen vegan, Klimaschutz steht als Grund an zweiter Stelle. Erst auf dem dritten Platz landet Gesundheit als Beweggrund. Weil sich das Image veganer Küche wandelt, kaufen laut dem Ernährungsreport des BMEL auch immer mehr Mischkostessende vegane Produkte. 71 Prozent der für den Report Befragten taten dies aus Neugier.

Das heutige Rezept für Neugierige: Kichererbsen-Omelette mit Ofengemüse und Salat. Für zwei Portionen etwa 300 Gramm Gemüse der Saison mit etwas Salz und Öl als Ofengemüse zubereiten. Für den Omelette-Teig je 80 Gramm Kichererbsenmehl mit etwas Salz, Pfeffer, je einer kleinen Zehe zerdrücktem Knoblauch, einer Prise Paprikapulver und einem halben Teelöffel Schwarzkümmelsamen mischen. Alles mit Wasser anrühren, bis ein flüssiger Teig entsteht (etwa wie Eierkuchenteig). Teig mit Öl je in eine Pfanne geben und wie einen Pfannkuchen backen. Das Ofengemüse auf einer Hälfte verteilen, nach Wunsch Oliven und veganen Käse hinzugeben und die andere Hälfte umklappen, sodass eine Tasche entsteht. Mit frischem Salat, zum Beispiel mit Möhrensalat mit Kreuzkümmelsamen, und Fladenbrot servieren.

Part 2: „Nur Grünzeug kann gar nicht gesund sein“

Doch, es kann. Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Krebs – Studien haben gezeigt, dass eine pflanzliche Ernährung einen präventiven Effekt auf viele Krankheiten haben kann. Nebenbei: Vegan lebende Menschen haben im Vergleich mit anderen Ernährungsformen im Schnitt auch den niedrigsten Body-Mass-Index und den geringsten Anteil an adipösen Menschen. Die Ernährung kann demnach zu einem gesunden Gewicht verhelfen.

Jetzt zum „Aber“: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) kommt auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Literatur zu dem Schluss, „dass eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen für vegan Lebende nicht oder nur schwer möglich ist“. Wie viel von welchem Nährstoff braucht mein Körper? In welchem Lebensmittel ist er enthalten? Welche Nährstoffe muss ich ergänzen? Diese Fragen können Bücher beantwortet, in einer Ernährungsberatung geklärt oder mit dem Hausarzt besprochen werden.

Letzteren sollten gesundheitsbewusste vegan Lebende regelmäßig aufsuchen: Ein Check aller potenziell kritischen Nährstoffe ist einmal im Jahr Pflicht. Und selbst dann: Schwangeren, Stillenden, Säuglingen, Kindern und Jugendlichen rät die DGE von veganer Ernährung ab. In diesen Lebensphasen sei der Bedarf an bestimmten Nährstoffen zu hoch, als dass eine rein pflanzliche Ernährung ihn zuverlässig decken könnte. Das gilt auch für alle, die krankheitsbedingt einen besonderen Bedarf an Nährstoffen haben oder aufgrund von Allergien auf bestimmte pflanzliche Lebensmittel verzichten müssen.

Rezept: Kartoffelsalat mit weißen Riesenbohnen. Für zwei Portion 250 Gramm Kartoffeln kochen, pellen und in Stücke schneiden. Für das Dressing je einen Esslöffel Balsamico, Ahornsirup, Senf, und Olivenöl mit Salz und Pfeffer mischen. Eine Handvoll Salat, zum Beispiel Eichblatt, und zwei Tomaten waschen und hacken. Eine kleine rote Zwiebel würfeln. Zutaten mit dem abgetropften Inhalt einer Dose weißer Riesenbohnen und nach Bedarf mit klein geschnittener Gewürzgurke mit dem Dressing vermengen. Kürbiskerne rösten und hinzugeben.

