Mysteriöser Unfall im Harz: Jetzt meldet sich der Autofahrer

Der Verletzte wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Der im Zusammenhang mit einem mysteriösen Verkehrsunfall gesuchte, hilfsbereite Autofahrer hat sich am Freitagabend telefonisch bei der Polizei in Duderstadt gemeldet.

Der Mann aus dem Landkreis Goslar hatte am 25. März einen schwer verletzten Radfahrer mit seinem Wagen nach Hause gebracht.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unfall geschah zwischen St. Andreasberg und Bad Lauterberg

In seiner ersten Befragung gab der Helfer an, dass er den 49-jährigen aus Duderstadt zwischen St. Andreasberg und Bad Lauterberg am Fahrbahnrand gefunden und angesprochen habe.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch immer unklar. Aufgrund der Äußerung des Autofahrers wird die Unfallstelle jetzt im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Goslar angenommen.

Die Ermittlungen wurden deshalb von der Polizei Duderstadt am Montag an die örtlich zuständige Polizei in Braunlage abgegeben, berichtet die Polizei.

jk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de