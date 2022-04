Auszubildende engagieren sich für die Region

Im vergangenen Jahr haben sich die Azubis der Braunschweigischen Landessparkasse in der Natur engagiert. (Archivfoto)

Hammer und Nagel gegen den Büroalltag tauschen, einen Spielenachmittag für Senioren organisieren, ein Beachvolleyballfeld für die kommende Saison fit machen: Bei „Zukunft Bilden“ dem Azubi-Projekt unserer Zeitung, lernen die Teilnehmer nicht nur etwas über das Medienmachen selbst. Sie werden auch angespornt, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ organisieren die Auszubildenden auch in diesem Jahr eigene soziale Projekte. 22 Azubis verschenken in diesem Jahr ihre Zeit und unterstützen soziale Projekte der Region. Dabei geht es aber nicht nur um das soziale Engagement. Die jungen Erwachsenen sollen auch lernen sich selbst zu organisieren, im Team zusammenzuarbeiten und ein gutes Zeitmanagement beweisen.

Aktion findet in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig statt

Die Aktion findet bereits zum sechsten Mal in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig statt. Projektkoordinator Patrick Scheunemann brachte zur virtuellen Kick-off-Veranstaltung verschiedene Anregungen und Kontakte von Institutionen mit. Noch bevor die Einführung zu Ende war hatten sich die ersten Azubis bereits für ein Projekt entschieden und meldeten sich direkt virtuell an. Am Ende war für jeden Azubi ein passendes Projekt dabei, sodass viele Vorschläge direkt Interessenten fanden, die helfen wollen.

Zu den Institutionen die in diesem Jahr unterstützt werden sollen, gehören unter anderem die Neuland Stiftung Wolfsburg, die Lebenshilfe Braunschweig, das Familienzentrum Kunterbund in Salzgitter und das Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte in Braunschweig.

