Braunschweiger Land: Das sind die Wohlfühl-Orte unserer Leser

Josef Festings Lieblingsort liegt zwischen Dibbesdorf und Hondelage. Er schreibt: "In der Schunter liegen dort Findlinge, mit deren Hilfe man den schmalen Fluss überqueren kann. Der Ort ist deshalb so perfekt, weil man einerseits beim Überqueren eine sportliche Aktivität ausführt, die auch jedesmal mit etwas Nervenkitzel verbunden ist und andererseits dazu einlädt, am Ufer ein wenig zu träumen."

Die Kiesteiche in der Nähe von Vechelade sind die Lieblingsorte von unserer Leserin Gabi Brökelmann. "Zu jeder Tages- und Jahreszeit ist dort Spaziergang um und ein Verweilen die pure Erholung. Ruhe, das Beobachten von Schwänen, Enten, Gänsen, Bibern, Insekten, die schönsten Lichtspiegelungen in den Teichen - das alles trägt zum Abschalten und Auftanken bei."

Ein Picknick inmitten von Feldern und Seen, eine Klavierstunde in den eigenen vier Wänden oder ein Spaziergang am Mittellandkanal: Wir haben gefragt, wo sich die Lieblingsorte unserer Leserinnen und Leser befinden. Wo können Sie am besten entspannen? Wo verbringen Sie am liebsten Zeit? Sie haben geantwortet. Zahlreiche Bilder und Anekdoten haben uns erreicht.

„Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Ort auch anderen Lesern durch eine Veröffentlichung zugänglich machen würden“, schreibt beispielsweise Josef Festing aus Braunschweig zu einem Bild seines liebsten Platzes. Mit seiner Ehefrau verbringt er gern Zeit zwischen Dibbesdorf und Hondelage. Lesen Sie auch: Neue Ziele, neue Touren – Braunschweigs Fahrradprogramm ist da

Viele Leserinnen und Leser kommen inmitten der Natur zur Ruhe. Bernd Hawxwell schwärmt von der Brücke über dem Mittellandkanal bei Braunschweig-Völkenrode. „Im Frühjahr und im Herbst sind oft traumhafte Sonnenuntergänge zu sehen.“ Karin Abert wiederum kann ihre Seele am besten am Derneburger Schloss baumeln lassen.

Schloss Derneburg, Gut Steinhof, Schuntertal – diese Orte lohnen sich

Auch Astrid Lixenfeld genießt die Natur mit ihrer Familie. Ihr Lieblingsort? Ihr familieninterner „Picknickplatz“: die Riesenfelder zwischen den Teichen bei Gut Steinhof. „Diese sind mit dem Fahrrad von Völkenrode schnell erreichbar“, informiert Lixenfeld. Vor allem für Picknicke zieht es die Familie an diesen Ort. Ein ganz besonderes Picknick bleibe der Mutter zweier Söhne wohl immer in Erinnerung. Es war ein Tag vor der Einschulung ihres Sohnes Felix: „Leider regnete es an diesem Tag wie aus Eimern. Also Regenjacke an, Picknickdecke, Fanta und Naschkram eingepackt und beim Picknick bis auf die Knochen nass geworden. Es war das schönste Picknick unseres Lebens.“ Schöne Fahrradtouren haben wir übrigens in unserer Fahrradserie vorgestellt.

Eine besondere Verbindung zu ihrem Lieblingsort hat auch Ulrike Moormann aus Braunschweig. In ihrer Klavierecke stehen ein Grotrian-Steinweg-Klavier und der Braunschweiger Löwe. Sie schreibt: „Beim Klavierspielen kann ich herrlich abschalten.“ Die Geschichte hinter dem Instrument möchte sie anderen Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten: „2008 wurde im Rahmen des Tastentaumelfestivals Braunschweig als Hauptgewinn ,ein Klavier für ein Jahr’ ausgelobt. Vor einer Jury sollte eine Bearbeitung eines Beatles-Songs vorgeführt werden“, erinnert sie sich. Jetzt raten Sie mal, wer gewonnen hat!

