Rallye, Zeitreise, Kino: das ist an Ostern im Südharz los

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steht auch im Südharz das erste Osterwochenende in einer gewissen Normalität bevor. Sowohl in den Städten Bad Sachsa und Bad Lauterberg, wie auch in der Gemeinde Walkenried, können sich Gäste und Einheimische auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, dass eine Auszeit vom Corona-Alltag zwischen Gründonnerstag und Ostermontag bieten soll.

Am deutlichsten zeigt sich das am abwechslungsreichen Programm, das das Team der Tourist-Information Bad Sachsa und der Bad Sachsa Holding für Gäste und Einwohner jeden Alters zusammengestellt hat. Sozusagen Corona-erprobt ist dabei die Osterrallye, die von Gründonnerstag, 14. April, bis Ostermontag, 18. April, im Bad Sachsaer Vitalpark angeboten wird. Bereits im Jahr 2020 lud das Team der evangelischen St.-Nikolai-Kirchengemeinde um Frauke Metzger mit Unterstützung des Teams der Tourist-Info zu einer Rallye über die Feiertage ein, um Spaß und Abwechslung unter Einhaltung der Abstandsregeln anzubieten.

Mit Laufzettel den Vitalpark und Schmelzteich erkunden

Bereits damals kam die Aktion gut an – und bei der Auflage in diesem Jahr wird das Angebot noch ausgebaut: Spiel und Quiz gleichermaßen werden geboten. Benötigt wird ein Laufzettel, der zu den Öffnungszeiten der Tourist-Info (14. April 9-17 Uhr, 16. bis 18. April jeweils 10-14 Uhr) erhältlich ist. Mit diesem gilt es dann, sehenden Auges durch den Vitalpark und entlang des Schmelzteichs zu gehen. Die Aufgaben sind immer durch Eier und Hasen gekennzeichnet, auf jeden Fall wird empfohlen, sich Schaukästen, Bäume und Laternen genau anzuschauen. Wer alle Fragen beantwortet, für den gibt es eine kleine Überraschung in der Tourist- Information Bad Sachsa.

Am Ostersamstag können kleine und große Entdecker zudem im und am Kurhaus auf eine Reise zurück zu den Dinosauriern gehen. Ab 15 Uhr findet der große Dino-Nachmittag statt, bei dem Edelsteine gesucht, Fußabdrücke der Saurier selbst hergestellt werden – oder aber als „Krönung“ das sogenannte „Dino-Diplom“ abgelegt werden kann.

Nacht der offenen Pforte

Nicht nur in der Uffestadt gibt es über das Osterfest einiges zu erleben. In Walkenried sticht vor allem die Aktion am Ostersonntag, 17. April, heraus. Das Team vom Zisterziensermuseum lädt dannzur überregional bekannten und beliebten Nacht der offenen Pforte ein. Auch hier mussten die Verantwortlichen zwei Jahre warten, ehe sie nun wieder den berühmten gotischen Kreuzgang im Schein Hunderter Kerzen präsentieren und parallel ein Programm anbieten können, das zu einer Reise in die Zeit der Mönche einlädt.

Als besonderes Bonbon wird sich auch das Team vom Welterbe-Infozentrum neben dem Kloster am Aktionstag beteiligen und unter anderem zur Premiere die „Rammelsberg-Bar“ öffnen.

Viele Aktionen in der Kneippstadt

Neben den beiden Osterfeuern in Bad Lauterberg und Barbis, gibt es noch weitere Veranstaltungen rund um das Osterfest. Vor allem auch für Mädchen und Jungen ist einiges dabei.

Am Ostermontag, 18. April, präsentiert das Staufenberger Puppentheater in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Bad Lauterberg das Theaterstück „Der Eierdieb“: Rudi Löffel ist ein alter Hase. Er hat alle Ostereier fertig bemalt, doch dann will ihm nicht mehr einfallen, wo er das Körbchen mit seinen Meisterwerken hingestellt hat. Kasper kennt Rudi schon lange und hat einen Verdacht, was da passiert sein könnte. Zusammen mit Heini dem Hahn und mit Hilfe der Kinder geht es auf Spurensuche. Es wird überlegt, gebangt, Rätsel gelöst und auch herzlich gelacht.

Das etwa 60-minütige Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab zwei Jahren. Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr im Kursaal von Bad Lauterberg. Der Eintritt beträgt acht Euro pro Person, Karten sind eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.

Kinderaktionen und Musik

„Ostern auf dem Bauernhof“ heißt es am Samstag, 16. April: Überraschungen rund um Ostern sowie Spiele gibt es von 10 bis 12.30 Uhr auf Annettes Kinderbauernhof in Bartolfelde. Die Veranstaltung richtet sich an Vier- bis Zehnjährige. Anmeldung unter 0171-4967149.

Ebenfalls am Samstag bietet das Café Movement im Kurhaus von Bad Lauterberg eine „Osterei Survival-Suche für Kids“ an. Sie findet von 14 bis 16 Uhr statt, die Teilnahme kostet 19,90 Euro.

Es gibt auch drei Mal Musik, jeweils mit kostenlosem Eintritt: Michael Broszeit spielt Gitarre und singt quer durch alle Genres (Sonntag, 11 bis 14 Uhr, Terrasse des Cafés Movement); Stefan Füllgrabe spielt und die Gäste können Mitsingen (Montag, 11 bis 14 Uhr, Terrasse des Cafés Movement); die Barbiser Straßenmusikanten spielen bunte Klänge im Kurpark/Kurhaus (Montag, 15 Uhr).

Oster-Rallye in der Natur

Zu einer Oster-Rallye in der Natur laden der MTV Lauterberg und die Stadt ein. Die Aktion findet noch bis zum 24. April statt. Bis dahin müssen drei mit bunten Ostereiern geschmückte Sträucher gefunden werden. Die Teilnehmer müssen dokumentieren, dass sie sie aufgesucht haben. Wer mitmachen möchte, findet auf der Internetseite www.mtv-lauterberg.de eine Stempelkarte zum Ausdrucken und weitere Informationen. Die ausgefüllten Stempelkarten sollen in der Tourist-Info abgegeben werden.

Das Programm in Bad Sachsa und Walkenried:

Bad Sachsa:

14. April: ab 14 Uhr gibt es eine Kurzführung in der Dauerausstellung „Unsere wahre Identität sollte vernichtet werden“ zu den Kindern des 20. Juli 1944 in der Tourist-Info;

16. April: Ab 14 Uhr gibt es Kuchen und Kaffee im Kurhaus, 15 bis 17.30 Uhr: Dino-Nachmittag auf der unteren Terrasse des Kurhauses. Hier können Edelsteine gesucht, Dinos bemalt und Dino-Fußabdrücke hergestellt sowie mit Infos aus dem Naturzeitmuseum das „Dino-Diplom“ abgelegt werden

17. April: der Osterhase ist in Bad Sachsa unterwegs (ab 11 Uhr auf dem Ravensbergs, ab 14 Ihr im Märchengrund, ab 14 Uhr im Kurhaus); von 14.30 bis 17 wird die Ravensberg Baude „Berghof“ mit den sanften Klängen des Zithermusikspiel-Duos in ein gemütliches Schlemmerambiente verwandelt, ab 15 Uhr findet im Kurhaus das Puppentheater „Der Grüffelo“ statt;

18. April: 10.30 Uhr beginnt ein geführter Spaziergang mit dem Harzklub zum Kuckanstal. Anschließend gibt es die Möglichkeit zum Weiterwandern auf den Ravensberg oder den Spaziergang wieder bei der Tourist-Information zu beenden.

Walkenried:

14. April: 11 bis 13 Uhr Ostereiersuche auf dem Spielplatz am Geiersberg in Walkenried;

17. April: 10 bis 13 Uhr Ostereiersuche im Kurpark Zorge, ab 19.30 Uhr Nacht der offenen Pforte im Kloster Walkenried.

