Das sind unsere 6 Ausflugstipps im Harz zu Ostern

Osterode. Was kann man Ostern rund um den Südharz unternehmen? Die Redaktion des Harz Kurier gibt tolle Ausflugstipps in der Region.

Wohin an Ostern? Unsere Redaktion hat sechs Tipps gesammelt – drinnen und draußen und für jedes Alter.

Die meisten der tierischen Bewohner – hier ein Katta – im Affenpark sind zutraulich und neugierig. Foto: Kathrin Franke / HK

1. Affenwald Straußberg: Affiger Ausflugsspaß

Am Harzrand sieht man sie sonst selten, höchstens im Zoo, und ganz nah zum Anfassen schon gar nicht: Die Affen sind los im Affenwald Straußberg im thüringischen Sondershausen. Auf dem Gelände laufen Berberaffen, Kattas und andere frei herum und setzen sich schon mal frech auf die Schultern oder den Schoß von Besucherinnen und Besuchern. Auch Kängurus sind ohne Gehege unterwegs. Die Fahrt von Osterode dauert etwa eine Stunde und auf dem Weg dorthin gibt es viele spannende Möglichkeiten für Spaziergänge und Besichtigungsmöglichkeiten.

Wo? Sondershausen (Thüringen), Unterer Straußberg 6

Sondershausen (Thüringen), Unterer Straußberg 6 Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Täglich von 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr Kontakt: affenwald.info

In der Backstube beim Brotbacken. Foto: Brotmuseum

2. Brotmuseum Ebergötzen: „Brot für die Ukraine“

Vom Korn zum Brot“ – die Kulturgeschichte des Brotes lässt sich kennenlernen im Europäischen Brotmuseum in Ebergötzen. Das Team veranstaltet zum Beispiel am Ostermontag, 18. April, eine Spendenaktion unter dem Motto „Brot für die Ukraine“. Besucher können gegen Abgabe einer Spende um 11 Uhr oder 14 Uhr an einer Backaktion teilnehmen oder ein frisch gebackenes Brot erwerben. Und nur 500 Meter entfernt lassen sich Leben und Werk Wilhelm Buschs und alte Mühlentechnik in der Wilhelm-Busch-Mühle erleben.

Wo? Ebergötzen, Göttinger Straße 7

Ebergötzen, Göttinger Straße 7 Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags und an Feiertagen von 9.30 bis 16.30 Uhr

Mittwochs bis sonntags und an Feiertagen von 9.30 bis 16.30 Uhr Kontakt: 05507/999498

Erlebnisreich: ein Ausflug zur Wolfswarte im Nationalpark. Foto: Michael Paetzold / HK

3. Wolfswarte im Harz: Eine felsige Höhe

Der in der Kernzone des Nationalparks Harz gelegene Bruchberg ist mit seinen seinen 927 Höhenmetern der zweithöchste Berg in Niedersachsen. Nahe des Gipfels finden Wanderer die Wolfswarte, eine waldlose Kuppe, die aus verwittertem Acker-Bruchberg-Quarzit besteht. Bei guten Wetterverhältnissen hat man von der Wolfswarte aus einen atemberaubenden Ausblick und kann den höchsten Berg des Harzes, den Brocken, sehen. Eine kurze steile Wanderung führt vom Parkplatz der L504 Altenau/Torhaus zur Felsenkuppe.

Wo? Zwischen Altenau und Torfhaus an der L504

Zwischen Altenau und Torfhaus an der L504 Öffnungszeiten: Immer geöffnet

Die Kletterhalle in Bad Sachsa ist neu. Foto: Thorsten Berthold / HK

4. Ravensberg Basecamp: Shoppen und Sport

Ein Ort – vielfacher Spaß und Angebote für Besucher jeden Alters: genau das bietet das Ravensberg Basecamp in Bad Sachsa. Allen voran ist natürlich die große Indoor-Kletteranlage, Clip’n’Climb bei der die Besucherinnen und Besucher ihr Geschick unter Anleitung an verschiedensten Hindernissen probieren. Aber eben nicht nur das: im gleichen Gebäude wie die Kletterhalle befindet sich noch der Outdoorshop sowie das Restaurant Backwood Burger und das Café Backwood Coffee. Klettern, Einkaufen und Essen und Trinken – alles ist möglich.

Wo? Bad Sachsa, Schulstraße 2-4

Bad Sachsa, Schulstraße 2-4 Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 17 Uhr, Buchung im Vorfeld unter tickets.clipnclimbharz.de

Täglich von 10 bis 17 Uhr, Buchung im Vorfeld unter tickets.clipnclimbharz.de Kontakt: ravensbergbasecamp.de

Bären sind beeindruckende Tiere. Foto: Bärenpark Worbis

5. Bärenpark Worbis: Ostern bei den Bären

Am Ostersonntag findet wieder die traditionelle Ostereiersuche im Bärenpark Worbis statt. Umrahmt wird der Tag mit einer Spielstraße, Glücksrad und Frischem vom Grill. Auf dem weitläufigen Gelände des Alternativen Bärenparks Worbis gibt es jede Menge Ecken und in Winkel, die sich perfekt für eine ausgedehnte Ostereiersuche eignen. Als besonderes Highlight in diesem Jahr wird es gleich drei Auftritte von Fräulein Brehms Tierleben geben. Mit ihrem artgerechten Theaterprogramm ist das Ensemble einzigartig und weitbekannt.

Wo? 37339 Worbis, Duderstädter Straße 36a

37339 Worbis, Duderstädter Straße 36a Öffnungszeiten: Alle Osterfeiertage 10 bis 19 Uhr, letzter Einlass 18 Uhr

Alle Osterfeiertage 10 bis 19 Uhr, letzter Einlass 18 Uhr Kontakt: (036074) 20 09 0

Seilbahn in Bad Lauterberg: eine der steilsten Deutschlands. Foto: BZV-Archiv

6. Hausberg Bad Lauterberg: Hoch über der Stadt

Mit einer Steigung von 63 Prozent zählt die Burgseilbahn zu den steilsten Doppelsesselbahnen Deutschlands. Sie transportiert ihre Gäste in wenigen Minuten einen Höhenunterschied von 110 Metern den Hausberg hinauf, auf dem sich eine Berggaststätte befindet. Oder hinunter bis an die Innenstadt Bad Lauterbergs – dabei haben die Gäste einen tollen Blick über die Südharzstadt. Auch Wanderer kommen rund um den Hausberg auf ihre Kosten. Die Berg- und Talfahrt kostet pro Person 4 Euro.

Wo? Bad Lauterberg, Schulstraße 21

Bad Lauterberg, Schulstraße 21 Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr (auch Ostermontag, montags ist normalerweise geschlossen)

Täglich von 10 bis 18 Uhr (auch Ostermontag, montags ist normalerweise geschlossen) Kontakt: burgseilbahn-bad-lauterberg.de, 05524/4838

