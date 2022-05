Diversity-Tag: Braunschweigs Polizeidirektion beteiligt sich

Diversität anerkennen, wertschätzen und voranbringen – das sind die Ziele der Charta der Vielfalt, die im Jahr 2006 von vier Unternehmen ins Leben gerufen worden ist. Bis heute haben mehr als 4.500 Firmen und Institutionen mit 14,6 Millionen Mitarbeitenden die Charta unterzeichnet und sich damit verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei ist von Vorurteilen, und alle Mitarbeitenden wertschätzt – unabhängig von Alter, Herkunft oder geschlechtlicher Identität.

Zu den Unterzeichnenden gehören auch die Polizeiakademie Niedersachsen sowie die Polizeidirektionen Braunschweig, Göttingen, Hannover und Oldenburg, die sich auch am diesjährigen Deutschen Diversity-Tag beteiligen. Der Aktionstag findet zum zehnten Mal statt.

Polizeidirektion Braunschweig hat Charta der Vielfalt 2013 unterzeichnet

Dazu sagt Michael Pientka, Präsident der Polizeidirektion Braunschweig: „Seit Jahren befindet sich die Polizei in Veränderung, insbesondere im Bereich des Personals. Noch nie waren wir so vielfältig wie heute. Davon profitieren wir, die Polizei und auch die Bürgerinnen und Bürger. Bereits im Juni 2013 haben wir als Polizeidirektion Braunschweig die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Warum? Weil uns das Bekenntnis zu diesen Werten wichtig ist.“

Die Umsetzung der Charta habe das Ziel, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. „Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt haben eine positive Auswirkung auf unsere Organisation und auf die Gesellschaft in Deutschland“, so Pientka.

Der diesjährige Deutsche Diversity-Tag steht unter dem Motto „Let’s celebrate Diversity“ und soll den Vielfaltsgedanken mit kreativen Aktionen in die Arbeitswelt tragen. Die vier Polizeibehörden und die Polizeiakademie Niedersachsen sind unter anderem mit einem gemeinsamen Video in den Sozialen Medien vertreten.

„Wir sind dabei, die Werte der Diversität und die Vielfalt noch stärker in die polizeiliche Arbeitswelt zu bringen. Das dient dem Grundverständnis des Menschseins innerhalb unseres demokratischen Zusammenlebens. Auch auf das Ansehen unserer Polizei wirkt so etwas positiv. Zudem kann so ein wertschätzendes Arbeitsumfeld geschaffen werden, in welchem vielfältige Potenziale optimal genutzt werden können. Denn Diversität bedeutet immer auch, Gemeinsamkeiten zu entdecken“, sagt Carsten Rose, der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen.

red

