Lupoleo-Award: Wer bekommt die 100.000 Euro?

Sozial engagierte Jugendliche waren am vergangenen Wochenende in Braunschweig gefragt. Denn das Jugendkomitee des Lupoleo-Awards hatte gleich mehrere wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Wahl der Persönlichkeit des Jahres 2022 und die Entscheidung über die Projektbewerbungen galt es zu treffen.

Beim bundesweiten Engagement-Preis der United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank Brawo, sollen 2022 gemeinnützige Akteure in Deutschland ausgezeichnet werden, die Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung der Coronakrise helfen. Der mit insgesamt 100.000 Euro dotierte Preis wird in drei Kategorien vergeben: „Projekt Award“, Award „Wahrer Held“ und „Persönlichkeit des Jahres“. Die Sieger werden am 19. November im Braunschweiger Staatstheater bekannt gegeben und geehrt.

„Hey Alter!“ gehört zu den nominierten Projekten

In der Hauptkategorie „Projekt Award“ wählte das Jugendkomitee aus den zwanzig besten Projektbewerbungen ihre zehn Favoriten aus. Mit dabei ist unter anderem das Braunschweiger Projekt „Hey, Alter!“. Der Verein sammelt alte Rechner von Unternehmen, Institutionen und privaten Haushalten, macht sie wieder fit und verteilt sie an Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht oder nur eingeschränkt an e-Learning oder Homeschooling teilnehmen konnten.

Die zehn nominierten Projekte des Jugendkomitees werden im nächsten Schritt an die prominente Jury, unter anderem vertreten durch Musiker Peter Maffay, dem ehemaligen Skirennläufer Felix Neureuther und Chefredakteurin unserer Zeitung Kerstin Loehr weitergegeben, die dann in geheimer Wahl aus den zehn Vorschlägen die drei Preisträger bestimmen.

Comedian Bülent Ceylan ist Persönlichkeit des Jahres

Auch über den Award für die „Persönlichkeit des Jahres“ haben die zehn Jugendlichen entschieden. Dieser wird an eine Person des öffentlichen Lebens vergeben, die sich für Kinder und Jugendliche engagiert und durch ihre Arbeit oder ihr Auftreten Kinder in ihrer Entwicklung fördert. Gewinner im Jahr 2022 ist Bülent Ceylan. Der Comedian engagiert sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich und sorgte etwa für die technische Ausstattung von zahlreichen schulpflichtigen Jugendlichen mit technischen Geräten während des Homeschoolings.

„Als Jugendlicher war es einer meiner Herzenswünsche, Kindern und Jugendlichen in Notsituationen in der Zukunft helfen zu können. Mit dem Lupoleo-Award nun vom Jugendkomitee zur ‘Persönlichkeit des Jahres’ ausgezeichnet zu werden, ist mir eine ganz besondere Ehre, bedeutet mir sehr viel und ist ein Ansporn, mich auch weiterhin mit großem Engagement einzusetzen.“, betont Ceylan.

Lupoleo-Jugendkommitees ist sozial sehr engagiert

Das Jugendkomitee setzt sich aus zehn Jugendlichen aus Niedersachsen zusammen. Sie hatten sich im Juli und August für die Teilnahme am Lupoleo-Award Jugendkomitee beworben. „Wir freuen uns, dass wir so ein tolles Team haben. Alle Mitglieder des Lupoleo-Jugendkommitees sind sozial sehr engagiert und setzen sich in ihrem Umfeld für das Wohl von Kindern ein. Sie haben ihre Arbeit großartig gemacht und ihre Entscheidungen mit sehr viel Tiefe, Engagement und Verantwortung getroffen“, betont Monika Schmidt, Geschäftsführerin des Engagement-Zentrums in Braunschweig und Organisatorin der Jugendkomitee-Sitzung in der Pressemitteilung.

Emely Dehning, Vorsitzende des Jugendkomitees, sagte: „Die Entscheidungen sind uns echt nicht leichtgefallen. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Persönlichkeit des Jahres und auch die Projektbewerbungen haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Sie sind eigentlich nicht vergleichbar. Alle leisten eine tolle Arbeit und wir sind wirklich beeindruckt. Im Jugendkomitee haben wir intensiv miteinander diskutiert, uns ausführlich beraten und schlussendlich sehr gewissenhaft unsere Entscheidungen getroffen.“

