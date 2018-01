Sprachkurse sollen Salzgitteraner Schüler fit machen

Salzgitter Ein neues Sprachförderprojekt soll zum Jahresbeginn in Salzgitter dabei helfen, Sprach- und damit Integrationsschwierigkeiten insbesondere an ausgewählten Grund- und Hauptschulen besser in den Griff zu bekommen. Geplant ist, in Kooperation mit der Volkshochschule Salzgitter an sechs Schulen Kurse mit einem Volumen von jeweils 300 Stunden anzubieten. Das größte Problem dabei: Es gilt, genügend Lehrkräfte zu finden. Derweil, so...