Jugendrotkreuz Lutter sammelt Altpapier

Lutter Die nächste Altpapiersammlung des Jugendrotkreuz (JRK) Lutter findet am Samstag, 14. April, statt. Bis auf Altwallmoden wird in allen Gemeindeteilen der Samtgemeinde Lutter gesammelt, heißt es in einer Mitteilung. Das Sammelgut muss in Kartons verpackt oder gebündelt bis 8 Uhr gut sichtbar am...