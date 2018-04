Foto: Kirchengemeinde

Woltwietsche. Am 15. April um 10 Uhr feiern ihre Konfirmation in der Christuskirche Woltwietsche: Jill Meine, Luke Krause, Carolin Hilse, Lara Behrens, Belana Kreutzer, Viktoria Hartrick, Janine Martens und Marvin Scheer. Die Jugendlichen werden bei ihrer Konfirmation von Pfarrer Martin Schulz in der Christuskirche eingesegnet. Foto: Kirchengemeinde