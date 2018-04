Philharmonie und Buddy Holly zum Abschluss

Salzgitter Der Kulturkreis Salzgitter weist auf die beiden letzten Veranstaltungen in der Saison 2017/18 hin: Am Sonntag, 29. April, findet um 17 Uhr das große Saison-Abschlusskonzert mit der Philharmonie des Theaters für Niedersachsen statt. In der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad sind Werke von Joseph...