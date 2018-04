Bürger melden Straßenschäden

Salzgitter Die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat dazu aufgerufen, über Mängel im Straßenbelag zu informieren – per „Schlaglochmelder“. Beim Auto-Club Europa (ACE) können Autofahrer einen Online-Hinweis geben, wenn sie Löcher in Fahrbahnen entdecken, die sie stören, heißt es in einer Mitteilung. Und zwar...