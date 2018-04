CDA fordert bezahlbaren Wohnraum

Salzgitter Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft in Salzgitter (CDA) fordert die Große Koalition in Niedersachsen auf, beim sozialen Wohnungsbau aktiv zu werden und in den nächsten Jahren jeweils den Neubau von mindestens 5 000 bezahlbaren Mietwohnungen jährlich mit Zuschüssen zu fördern, heißt es...