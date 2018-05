Mutter vergisst in Salzgitter-Bad achtjährige Tochter in der Bahn

Eine Mutter hat in einem Regionalzug ibei Salzgitter-Bad ihre acht Jahre alte Tochter vergessen. Die Frau habe am Mittwoch den Zug am Bahnhof Salzgitter-Bad mit mehreren Kindern verlassen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Achtjährige sei versehentlich in der Bahn geblieben. „Als das junge Mädchen bemerkte, dass seine Mutter mit ihren Geschwistern ausgestiegen war, hatte der Zug seine Fahrt bereits fortgesetzt“, schilderten die Beamten. „Das Mädchen geriet in Angst und begann zu weinen.“

Daraufhin habe sich eine 27 Jahre alte Zugreisende um das Mädchen gekümmert. Die Frau habe die Polizei informiert und sei mit der Achtjährigen am nächsten Bahnhof in Salzgitter-Ringelheim ausgestiegen. Dort wartete sie mit dem Mädchen auf die Polizei. Die 27-Jährige habe die Beamten dann auch auf der Fahrt zurück nach Salzgitter begleitet, „um das Mädchen dort an die bereits wartende Mutter zu übergeben“.