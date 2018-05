Unbekannte zerstören Bushaltestellen

Salzgitter An mehrere Bushaltestellen haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag laut Polizei die Verglasung zerstört: In Salzgitter-Bad auf der Burgstraße und der Breiten Straße, in Flachstöckheim an der Kreisstraße 26. Schaden: rund 10 000 Euro. Zeugenhinweise unter Tel: (0 53 41) 82 50.