Feuerwehr löschte brennendes Fachwerkhaus in Lichtenberg

Lichtenberg Bei einem Brand in Salzgitter-Lichtenberg am Samstagvormittag verhindert die Feuerwehr gerade noch, dass die Flammen auf Nachbargebäude überschlagen.

Die Feuerwehr verhinderte am Samstagvormittag durch schnelles Eingreifen ein Großfeuer in einem Fachwerkhaus an der Straße Prunzelberg in Lichtenberg. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen aus dem Obergeschoss und dem Dachstuhl, berichtete Einsatzleiter Michael Sadowski vor Ort. Die zwei Bewohnerinnen hatten aber bereits das Haus verlassen. Der Alarm war bei der Feuerwehr um 9.50 Uhr eingegangen.

Gelöscht wurde das Feuer durch zwei Trupps unter Atemschutz. Ein weiterer Trupp sorgte für die sogenannte Abriegelung, die Sicherung des zweiten Gebäudes. Dazu wurden auch beide Drehleitern sowohl von der Vorder- wie auch der Hinterfront eingesetzt. „So konnten wir das übergreifen der Flammen verhindern“, sagte der Einsatzleiter.

Doch der Einsatz war damit noch nicht zu Ende. Da es sich um ein Fachwerkhaus handelt, vermuteten die Einsatzkräfte noch Glutnester im Dach- und Deckenbereich.

Im Einsatz waren die Feuerwachen der Stadt sowie die Freiwilligen aus Lichtenberg, Lebenstedt und Bruchmachtersen. Für den Notfall standen zwei Rettungswagen und der Notarzt bereit.