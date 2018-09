„SOLEmare“ sorgt künftig für die Badegäste des Thermalsolbad

Das Café und Bistro im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad, das in den letzten Wochen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war, wurde gestern Vormittag mit zahlreichen Gästen wieder eröffnet. Eingeladen hatte der neue Pächter, die Hallendorfer Werkstätten im Christlichen Jugenddorfwerk (CJD am Standort Salzgitter), der den Betrieb übernommen hat und unter dem Namen „SOLEmare“ zukünftig führt. „Wir arbeiten zum ersten Mal in so einem...