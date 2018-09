Willkommen bei der FW

Sie verstehen nur Bahnhof, wenn Sie die Überschrift lesen? Dann kläre ich Sie kurz auf. Mit der DB, also der Deutschen Bahn, hat die Abk. in der Überschrift, also gemeint ist die Abkürzung FW, einmal rein gar nichts zu tun. FW steht nämlich für Feuerwehr. Geläufig ist auch das Akronym FFW, hinter...