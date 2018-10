Neue Winner-Skulptur auf der Straße des Friedens

Foto: Horst Körner

Am Rande des Golfplatzes genau in Verlängerung der Friedrich-Ebertstraße in Bad wurde in der vorigen Woche die zehnte Skulptur der Straße des Friedens aufgebaut. Besonders schwierig gestaltete sich das Einpassen des Schwertkreuzes (oben) in den Pflug, an dem noch die letzen Platten, die Pflugscharen, fehlen. Zweiter von rechts der Künstler, Professor Gerd Winner, der voller Spannung die Arbeiten verfolgt.