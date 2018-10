Grubenlampe für Streich und Süßmuth

Die Grubenlampe wurde am Mittwoch, dem Reformationstag, zum 25. Mal vergeben. Stifter Axel Wilde schwärmte während der besinnlich-heiteren Feier davon, dass die Idee mit Begeisterung aufgenommen worden sei. Es gebe so viele großartige Menschen, die Außergewöhnliches leisteten, von denen die Öffentlichkeit kaum etwas wisse. Er überreichte die Grubenlampe an Rosemarie Streich, stellvertretend für die AG Schacht Konrad. Und an Monika...