Aktivisten blockieren Cargill-Zufahrt

Beddingen. Aktivisten der Kampagne gegen Tierfabriken haben am Dienstagvormittag die Zufahrt zum Cargill-Werk in der Rüdekenstraße blockiert. Etwa 18 Demonstranten waren vor Ort. Sie warfen dem Agrarunternehmen unter anderem eine Beteiligung an Tropenwaldrodungen für Futtermittelanbau vor. „Wir sind hier,...