Mentoren-Projekt soll Salzgitters Wirtschaft stärken

Während der Fachkräftemangel in aller Munde ist, nehmen Führungskräfte Salzgitteraner Firmen das Heft des Handelns in die Hand, um dagegen etwas zu tun: Am Mittwoch ist das erste Cross-Mentoren-Projekt Salzgitters gestartet. Das Prinzip: Ein Chef oder Abteilungsleiter aus Unternehmen A stellt sich ehrenamtlich als Mentor zur Verfügung, um eine Nachwuchsführungskraft aus Unternehmen B ein Jahr lang zu begleiten. 18 Tandems lernten...