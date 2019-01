Neujahrskonzert mit Schwächen

Bis auf den letzten Platz ausverkauft war das traditionelle Neujahrskonzert, das die Stadt Salzgitter und der Kulturkreis zum inzwischen 11. Mal mit dem Staatsorchester Braunschweig präsentierten. Das Publikum in der Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad war gespannt auf das Programm „Bella Italia“, das eigentlich nach Sonne, Meer, beschwingter Lebensfreude und Kultur dürstete. Doch diese Attribute kamen am Samstagabend erst zum...