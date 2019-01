Diebesduo schlägt zweimal zu

Dank des aufmerksamen Mitarbeiters einer Waschstraße konnten am Samstagnachmittag zwei jugendliche Diebe gestellt und identifiziert werden. Täter stahlen gegen 16.20 Uhr etwas aus einem Auto im Bereich einer Waschstraße an der Konrad-Adenauer-Straße, wie die Polizei mitteilt. Ein 25-jähriger Mann aus Salzgitter reinigte dort seinen PKW, als zunächst unbekannte Täter ein Schlüsseletui aus dem geöffneten Fahrzeug entwendeten. Die Überwachungskameras an der Waschstraße nahmen die Tat und die Diebe auf. Diese flüchteten zunächst.

Gegen 18.05 Uhr entwendeten sie dann einen Kinderwagen aus einem offenstehenden Mehrfamilienhaus im Ütschenkamp. Ein Anwohner beobachtete die Tat und konnte den Beamten eine Täterbeschreibung geben, die zu den beschriebenen Dieben an der Waschanlage passte. Kurz darauf meldete sich ein Mitarbeiter aus der Waschstraße. Er hatte eifrig nach den Dieben gesucht und diese schließlich stellen können. Polizeibeamte konnten die 14- und 16-jährigen Jugendlichen, beide mit Wohnsitz in Salzgitter, identifizierten. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Gegen sie werden zwei Strafverfahren eingeleitet.