Volkshochschule Salzgitter veranstaltet Kabatett-Abend

Zur besonderen Semestereröffnung hatte die Volkshochschule Salzgitter in die übervolle Kulturscheune eingeladen. Das Publikum, das kostenlos eingeladen war, saß nicht nur auf den Stühlen, sondern stand bis in den Vorraum. Und das zu einem ganz besonderen Kabatett-Abend, „Wir werden alle sterben - Panik für Anfänger“, mit Lutz von Rosenberg Lipinsky. Adrett gekleidet mit Brille in Schwarz und mit der Ausstrahlung eines hier nicht negativ gemeinten Oberlehrers, der mannigfaltige Angstzustände im Gepäck hatte. Sein Credo: „Deutschland ist in Aufruhr. Ein Schreck jagt den nächsten: Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung. All überall sind die Bürger besorgt. Das Wetter wird immer schlechter und das Leben immer teurer. Das Abendland geht unter und die SPD gleich mit.“ Das alles erzählt er in einem rasanten Tempo mit künstlerischen Pausen, wo sich die Zuschauer über das eben Gesagte noch einmal Gedanken machen können. Dazu seine Slapstick artigen Verrenkungen, die die Stimmung in der Kulturscheune steigerten.

„Oder der Özül, bei unserer Nationalhymne so bräsig in die Gegend gucken, das ist ja in Ordnung, aber zappeln das geht gar nicht.“ Oder wenn er über seine Kinder berichtet, die eigentlich nur noch auf dem Smartphone surfen. „Und wir sind ja nur noch hysterisch, wenn diese Meldungen reinrauschen, deng, deng, deng… . Die wollen zur Kenntnis genommen werden, die wollen im Mittelpunkt stehen. Und wir teilen das, so nennt man das bei Facebook. Teilen, wenn man irgendeine Meldung weiter verbreitet, das Teilen. Als wäre es ein sozialer Akt der Mitmenschlichkeit. Ich teile mit Dir, Bullshit! Im Gegenteil es ist völlig asozial. Da ist nur Horror unterwegs, Horrormeldungen, die weiter verbreitet werden. Es ist immer irgendeiner auf der Welt vor dem Rechner oder Smartphone, der wie Louis de Funès, Nein, doch, Ahh!“

Er stellt die Politik zur Rede und deren Polemik bloß, wie Ursula von der Leyen, Merkel und Gauland, zu dessen Nachnamen ihm auch einiges einfällt.

Angeblich ernähren wir uns falsch, werden aber auch immer älter. Angeblich werden wir immer älter, aber sterben auch aus. Fragende Blicke von Lutz von Rosenberg Lipinsky. Wir sterben aus - aber wir sollen trotzdem vorher noch die Umwelt retten. Für Rosenberg Lipinsky kein Wunder: Es ist uns alles zu viel.

Aber wir müssen einfach mal runter kommen, chillen, wie seine Kinder. Und dazu kommunizieren, sein Sohn auf dem Sofa bei sich zu Hause und sein Freund auf dem Sofa auch bei sich zu Hause. Irgendwie dreht sich alles im Kreis und Rosenberg Lipinsky vermag auch keine Lösung zu präsentieren, aber so schlimm ist es auch nicht. Das Publikum war begeistert.