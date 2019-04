Feuerwehrhaus in Ohlendorf bekommt einen Anbau

Bisher müssen sich die Ohlendorfer Feuerwehrmänner und -frauen in der Fahrzeuggarage umziehen. Das soll spätestens im Herbst vorbei sein. Am Mittwoch beginnen die Vorarbeiten für einen Anbau des Feuerwehrhauses. Darin werden neben einem Materiallager vor allem die lang ersehnten Umkleiden untergebracht. Künftig wird es getrennte Räume für Männer und Frauen geben.

Bisher, berichtet Ortsbrandmeister Klaus-Peter Meier, müssen sich die Ohlendorfer Feuerwehrleute in der Garage umziehen, in der das Feuerwehrfahrzeug steht. Da es keine anderen dafür geeignete Räume gibt, ziehen sich die bis zu 23 Feuerwehrmänner und fünf Feuerwehrfrauen hier gemeinsam um. Für Meier ein unhaltbarer Zustand, ebenso wie die Tatsache, dass die Feuerwehrkleidung an den Wänden der Fahrzeuggarage hängt. Die Folge: Regelmäßig ist die Kleidung den Dieselabgasen des Feuerwehrautos ausgesetzt. „Am Mittwoch“, freut sich Meier, „wird nun endlich mit dem Einmessen der Baustelle begonnen.“ Der Anbau wird sich direkt an den hinteren Teil des Feuerwehrgebäudes anschließen. „Dann sind inzwischen sechs Jahre vergangen, seitdem wir den Antrag für den Anbau gestellt haben“, sagt Meier, der aber auch dankbar ist, dass der Anbau trotz der finanziell angespannten Situation der Stadt nun im Jubiläumsjahr kommt. Die Freiwillige Feuerwehr Ohlendorf feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen.

Die genauen Kosten für den Anbau kennt Meier nicht. Vor drei Jahren sei mit etwa 100.000 Euro kalkuliert worden. Dort, wo sich die Feuerwehrleute einbringen können und dürfen, wollen sie auch selbst mit anpacken. Bei den Maurerarbeiten gehe dies alleine schon aus Gewährleistungsgründen nicht. Aber bei der Innenauskleidung der Räume wolle man auf jeden Fall mit anpacken, so Meier, der auf eine Fertigstellung des Gebäudes spätestens im Oktober hofft.