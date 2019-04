SEK-Einsatz in Salzgitter-Fredenberg

Eindrücke von den Polizeieinsätzen im Hans-Böckler-Ring sowie in der Einsteinstraße in Salzgitter-Fredenberg. Im Hans-Böckler-Ring hatte ein Mann am Donnerstag, 11. April 2019, Bekannte in einer Wohnung bedroht. Er starb durch die Kugel eines SEK-Beamten. Später fanden Ermittler in der Wohnung des Toten in der Einsteinstraße eine männliche Leiche.

Foto: Erik Westermann